Синди Кроуфорд показала свое детское фото и дала совет себе маленькой

Супермодель назвала жизнь благословением и продемонстрировала мудрость, которую накопила за все годы.

Американская супермодель 90-ых Синди Кроуфорд, которая 20 февраля отметила свой 56-день рождения, поделилась с подписчиками в Instagram черно-белым архивным снимком, на котором ей всего несколько лет. Девочка сидит рядом с тортом, на котором видны три свечки.

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"Оглядываюсь на маленькую Синди и думаю о том, что я ей скажу. Я бы посоветовала ей быть добрее к себе, относиться к себе так, как она относится к своим друзьям. Я бы сказала ей, что все нервничают в новых ситуациях, и иногда нужно просто притворяться, пока не получится. Я бы сказала ей, чтобы она не боялась выставить себя дурой – танцевать, петь и т. д. – даже если она не очень хороша в этом. Смейся как можно больше. Будь уязвимой. Рискни показать свою истинную сущность людям, которых любишь, – награда того стоит. Практикуй благодарность. Продолжай расти, учиться и становиться… жизнь – это благословение!", – подписала снимок Кроуфорд.

[ + – ] Синди Кроуфорд более полувека назад Фото: Instagram/cindycrawford

Она также опубликовала фотографию, где показала всем, что в свои 56 лет не собирается унывать и до сих пор находится в отличной форме. В кадре Синди – в черном сдельном купальнике, белом халате и черных шлепанцах на каблуке сидит на террасе, сложив ноги на стол. В руках она держит новую книгу своей коллеги по цеху Клаудии Шиффер Captivate ("Пленять"), в которой та рассказывает историю становления самых известных супермоделей прошлого.

"Повседневное послеобеденное чтение 📚👠 Поздравляем с новой книгой Captivate, @claudiaschiffer!", – говорится в подписи.

[ + – ] Супермодель показала длинные и стройные ноги Фото: Instagram/cindycrawford

На публикации отреагировала сама автор книги, поблагодарив Синди, Хелена Кристенсен, Лиса Ринна, Наоми Кемпбэлл, а также множество других знаменитостей. Многие из них восхитились стройными ногами Кроуфорд. Например Пэрис Хилтон написала "Ноги дня!" и добавила несколько эмодзи в виде огня.

Синди родилась в небогатой семье электрика и медсестры. Всего родители воспитывали троих дочерей. Кроме Синди, у них есть еще Крис и Даниэль.

Изначально девушка даже не мечтала о карьере модели, однако все решила случайная фотография. В 16 лет она попала в объектив фотографа Виктора Скребенесски во время работы на кукурузном поле. Именно он посоветовал миловидной Синди попробовать себя в моде. Родителям идея не понравилась, но в этот раз девушка, которая любила учиться и во всем слушалась старших, пошла против их воли. Она сделала фотосессию у Скребенесски, а затем отправилась с портфолио в Чикаго. В 1986 году началась ее карьера. Сама же Кроуфорд входит в топ самых известных моделей в истории моды наравне с Клаудией Шиффер, Линдой Евангелистой, Наоми Кемпбэлл, Кристи Тарлингтон.

Дочь Синди, Кайя Гербер, тоже пошла по стопам матери, и уже является одной из самых востребованных в профессии молодых моделей.