Синди Кроуфорд – 55: девочка-ботан, которая стала легендой мировой моды

В свои 55 лет Синди продолжает сниматься для обложек журналов, позирует в купальниках и доказывает всему миру, что возраст – всего лишь цифра.

20 февраля одной из самых красивых моделей современности Синди Кроуфорд исполняется 55 лет. Она вписала свое имя в историю моды золотыми буквами, а Фокус решил рассказать самые интересные факты из жизни этой женщины.

Полное имя модели – Синтия Энн "Синди" Кроуфорд. Она родилась в небогатой семье электрика и медсестры, у нее есть две сестры, Крис и Даниэль.

Синди никогда не меняла свою фамилию в память об отце, который мечтал о том, чтобы его род продолжился. После смерти сына Джеффа в трехлетнем возрасте от лейкемии он потерял всякую надежду, однако дочь преподнесла ему такой подарок.

Когда Кроуфорд пришла в модельный бизнес, её прозвали "Малышкой Джиа" из-за сходства с супермоделью Джией Каранджи.

Впервые 16-летняя Синди попала в объектив фотографа Виктора Скребенесски во время работы на кукурузном поле. Делая репортаж о сборе урожая, он "поймал" миловидную девушку и обратил на нее внимание, посоветовав попробовать силы в модельном бизнесе. Родители не поддержали инициативу дочери, однако в этот раз она пошла против их воли и отправилась в Чикаго. После фотосессии у Скребенесски Кроуфорд получила от агентства предложение работать моделью на Манхэттене и согласилась. 1986 года стал началом ее старта на поприще моды.

В 17 лет Синди приняла участие в конкурсе Elite Model Management Look of the Year в Чикаго и заняла почетное второе место. Через много лет главным секретом модели она назвала свет, который должен исходить изнутри.

Фирменная родинка над губой Синди вначале очень не нравилась фотографам. Девушке предлагали убрать ее, а на снимках ретушировали. Однако Синди мало того, что не пошла на этот, но и сделала ее своим фирменным знаком. Чего только стоит реклама шоколада, в которой родимка обыграна так, будто модель пытается ее слизать.

В арсенале Синди Кроуфорд – более 700 обложек. Она украшала главные страницы самых известных журналов мира – Harper’s Bazaar, Maxim, Cosmopolitan, Vogue, Elle, W, People, Allure и многие другие. При этом даже после того, как оставила модельную карьеру она появлялась на обложках, показывая, что возраст украшает. Так, фотографии Кроуфорд в 2018-м украсили страницы Vogue Spain и Tatler, Harperʼs Bazaar Taiwan и Town & Country. Она стала лицом брендов Acne Studios и RESERVERD. Чуть позже Синди в изысканных нарядах снялась для Porter Edit и ELLE Italia.

Комплексуя в детстве и юности по поводу роста и худобы, Синди налегала на учебу. В школе DeKalb она получала высокие оценки и даже стала лауреатом академической стипендии Northwestern University. Она увлекалась ядерной и химической инженерией. В одном из интервью она признавалась, что, по мнению мамы, она не должна была думать о мальчиках и замужестве, а всю жизнь посвятить науке.

В 1991 году девушка вышла замуж за одного из красивейших актеров Голливуда Ричарда Гира, с которым развелась в 1995-м. Ее вторым мужем стал Рэнди Гербер, известный ресторатор, которому она впоследствии родила сына и дочь и живет в счастливом браке до сих пор.

В феврале 2015 года Синди появилась на страницах журнала Marie Claire без ретуши, не побоявшись показать возрастные изменения своего тела.

Синди Кроуфорд в отличие от многих коллег по цеху, не просто пожинала плоды мировой славы, но и сумела грамотно распорядиться популярностью. С 1992 года она запустила съемку популярнейших видеоуроков по фитнесу "Как достичь совершенства", "Секрет потрясающей фигуры" и "Новое измерение", ставших очень популярными и существенно увеличивших ее состояние. В 2005 году Синди запустила линию мебели под названием Cindy Crawford Home Collection в коллаборации с Raymour & Flanigan. У нее есть своя линия косметики Meaningful Beauty.

Реклама Pepsi с 26-летней Синди в 1996 году до сих пор считается одной из самых успешных в истории бренда.

Синди Кроуфорд – первая супермодель, которая дала согласие на съемки обнаженной для Playboy. Для журнала девушку снимал фотограф Герб Ритц. По версии таблоида, американка заняла 5-е место в сотне наиболее сексуальных звезд XX века.

В 1996 году Синди Кроуфорд была приглашена в Букингемский дворец, по словам инсайдеров, из-за тайной влюбленности в нее принца Уильяма. У нее есть фото с принцессой Дианой, и, как признавалась она, это была одна из самых волнующих встреч в ее жизни.

В 1997 году журнал Shape поставил модель на 2-е место, после актрисы Деми Мур, в списке самых красивых женщин мира среди 4 тысяч претенденток.

В 30 лет Синди была уверена, что ее карьера продлиться максимум до 40 лет, после чего она станет "старухой". Однако в 54 года она стала одной из звезд показа Versace, а затем снялась в новой рекламе Pepsi.

Дочери Кайе Герьер, которая пошла по стопам матери и стала моделью, Синди дала только один совет "Я не хочу видеть на подиуме девушку с мертвыми глазами и невыразительным лицом".

К своему 50-летию Синди написала книгу Becoming ("Жить и восхищать"). В ней поделилась личными переживаниями, без прикрас рассказала о кухне модельного бизнеса и о том, как достичь успеха в этой среде.

Сейчас Синди продолжает вести активную жизнь и доказывает всему миру о том, что в 55 лет жизнь может играть самыми яркими красками. Стоит этого лишь захотеть.

