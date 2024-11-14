Преданная и любящая: названной мамой мирового чемпиона Майка Тайсона была украинка

Подростком боксер после лет скитаний по улицам и интернатам переехал жить к своему тренеру по боксу, женой которого была украинка с Тернопольщины. Впоследствии они усыновили Тайсона и стали для него настоящей семьей.

Легендарный 58-летний боксер Майк Тайсон в 03:00 16 ноября по киевскому времени сойдется в поединке с 27-летним видеоблогером Джейком Полом. Оказывается, звезду мирового бокса в свое время воспитывала украинка по имени Камилла Эващук, пишет "Украинская правда".

Журналисты отмечают, что биологическая мать будущего боксера работала проституткой, а отец был сутенером. Маленький Тайсон рано попал под пагубное влияние преступных группировок на улицах Бруклина. Он жил в интернатах для трудных детей, занимался бандитизмом.

Билетом в лучшую жизнь для Майка стало знакомство с тренером Касом Д'Амато, который привил подопечному страсть к боксу. Д'Амато увидел в Тайсоне потенциал и загорелся идеей привести его к титулу чемпиона мира.

Кас Д'Амато взял Майка под опеку вместе со своей женой Камиллой Эващук. Женщина, имевшая украинские корни, стала для парня второй матерью.

Камилла родилась на Тернопольщине в 1905 году. Перед началом Второй мировой войны Эващуки эмигрировали в Канаду. Откуда Камилла переехала в США, где встретилась с Касом Д'Амато и вышла за него замуж.

Тайсон жил в доме приемной семьи неподалеку от Нью-Йорка с 13 лет. Пока тренер Д'Амато учил его боксировать, Камилла воспитывала его как обычного ребенка: учила чтению, письму, манерам, всему тому, чего не дали ему биологические родители. Украинка была суровой воспитательницей, требовала от Тайсона самодисциплины. Однако он всегда мог обратиться к ней за советом, Камила разделяла с ним его хобби по выращиванию голубей и создавала атмосферу уюта в семье. Майк вспоминал, что в доме Д'Амато он впервые почувствовал, что такое любовь, пишут журналисты.

Кас и Камилла законно усыновили Тайсона, когда ему исполнилось 15 лет, и поддерживали приемного сына до конца своих жизней.

Майк Тайсон осуществил мечту своего тренера, когда в ноябре 1986 года в возрасте 20 лет победил блестящим нокаутом Тревора Бербика и стал самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако Кас Д'Аамато этого триумфа не увидел, потому что к тому времени уже покинул мир.

Одурманенный славой, боксер совершил много глупых поступков, о которых искренне сожалеет, пишут авторы статьи. Он сидел за изнасилование, принимал наркотики и фигурировал в многочисленных скандалах. Однако украинская мама Камилла ни разу от него не отвернулась и боролась за то, чтобы вернуть сына на правильный путь. Камилла всегда оставалась на стороне Майка, посещала его поединки, в суде давала показания в его защиту.

Когда у Майка появились свои дети, украинка была для них любящей бабушкой. Камилла умерла в 2001 году, когда ей было 96. По словам журналистов, Тайсон часто говорил, что ему невероятно повезло чувствовать любовь и заботу украинки, которая стала ему настоящей матерью.

Напомним, Майк Тайсон в интервью DailyMail назвал украинца Александра Усика лучшим тяжеловесом мира. Однако в поединке Усик — Фьюри он будет болеть за британца, потому что является его давним фанатом.

Также отметим, 13 ноября СМИ сообщали, что за победу над Тайсоном Пол получит около 40 млн долларов.