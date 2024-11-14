Віддана та любляча: названою мамою світового чемпіона Майка Тайсона була українка

Підлітком боксер після років поневірянь вулицями й інтернатами переїхав жити до свого тренера з боксу, дружиною якого була українка з Тернопільщини. Згодом вони всиновили Тайсона й стали для нього справжньою родиною.

Легендарний 58-річний боксер Майк Тайсон о 03:00 16 листопада за київським часом зійдеться в поєдинку з 27-річним відеоблогером Джейком Полом. Виявляється, зірку світового боксу свого часу виховувала українка на ім'я Камілла Еващук, пише "Українська правда".

Журналісти зазначають, що біологічна матір майбутнього боксера працювала повією, а батько був сутенером. Маленький Тайсон рано потрапив під згубний вплив злочинних угруповань на вулицях Брукліна. Він жив у інтернатах для важких дітей, займався бандитизмом.

Квитком у краще життя для Майка стало знайомство з тренером Касом Д’Амато, який прищепив підопічному пристрасть до боксу. Д'Амато побачив у Тайсоні потенціал і загорівся ідеєю привести його до титулу чемпіона світу.

Кас Д'Амато взяв Майка під опіку разом зі своєю дружиною Каміллою Еващук. Жінка, що мала українське коріння, стала для хлопця другою матір'ю.

Камілла народилася на Тернопільщині в 1905 році. Перед початком Другої світової війни Еващуки емігрували до Канади. Звідки Камілла переїхала до США, де зустрілася з Касом Д’Амато й вийшла за нього заміж.

Тайсон жив у будинку названої родини неподалік Нью-Йорка з 13 років. Поки тренер Д'Амато вчив його боксувати, Камілла виховувала його як звичайну дитину: навчала читання, письма, манер, всього того, чого не дали йому біологічні батьки. Українка була суровою вихователькою, вимагала від Тайсона самодисципліни. Проте він завжди міг звернутися до неї за порадою, Каміла розділяла з ним його хобі з вирощування голубів і створювала атмосферу затишку в родині. Майк згадував, що у будинку Д'Амато він вперше відчув, що таке любов, пишуть журналісти.

Кас і Камілла законно всиновили Тайсона, коли йому виповнилося 15 років, і підтримували прийомного сина до кінця своїх життів.

Майк Тайсон здійснив мрію свого тренера, коли в листопаді 1986 року у віці 20 років переміг блискучим нокаутом Тревора Бербіка та став наймолодшим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Однак Кас Д'Аамато цього тріумфу не побачив, бо на той час уже покинув світ.

Одурманений славою, боксер зробив багато дурних вчинків, про які щиро шкодує, пишуть автори статті. Він сидів за зґвалтування, приймав наркотики та фігурував у численних скандалах. Проте українська мама Камілла жодного разу від нього не відвернулася й боролася за те, щоб повернути сина на правильний шлях. Камілла завжди лишалася на боці Майка, відвідувала його поєдинки, в суді давала свідчення на його захист.

Коли в Майка з'явилися свої діти, українка була для них люблячою бабусею. Камілла померла у 2001 році, коли їй було 96. За словами журналістів, Тайсон часто казав, що йому неймовірно пощастило відчувати любов і турботу українки, яка стала йому справжньою матір'ю.

Нагадаємо, Майк Тайсон в інтерв'ю DailyMail назвав українця Олександра Усика найкращим важковаговиком світу. Проте в поєдинку Усик — Ф'юрі він вболіватиме за британця, бо є його давнім фанатом.

Також зазначимо, 13 листопада ЗМІ повідомляли, що за перемогу над Тайсоном Пол отримає близько 40 млн доларів.