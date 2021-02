Сінді Кроуфорд — 55: дівчинка-ботан, яка стала легендою світової моди

У свої 55 років Сінді продовжує зніматися для обкладинок журналів, позує в купальниках і доводить всьому світу, що вік — всього лише цифра.

20 лютого одній з найкрасивіших моделей сучасності Сінді Кроуфорд виповнюється 55 років. Вона вписала своє ім'я в історію моди золотими літерами, а Фокус вирішив розповісти найцікавіші факти з життя цієї жінки.

Повне ім'я моделі — Синтія Енн "Сінді" Кроуфорд. Вона народилася в небагатій родині електрика та медсестри, у неї є дві сестри, Кріс і Даніель.

Сінді ніколи не змінювала своє прізвище в пам'ять про батька, який мріяв про те, щоб його рід продовжився. Після смерті сина Джеффа в трирічному віці від лейкемії він втратив будь-яку надію, однак дочка піднесла йому такий подарунок.

Коли Кроуфорд прийшла в модельний бізнес, її прозвали "Крихіткою Джіа" через схожість з супермоделлю Джією Каранджі.

Фото: коллаж Фокус

Вперше 16-річна Сінді потрапила в об'єктив фотографа Віктора Скребенесскі під час роботи на кукурудзяному полі. Роблячи репортаж про збір врожаю, він "зловив" миловидну дівчину і звернув на неї увагу, порадивши спробувати сили в модельному бізнесі. Батьки не підтримали ініціативу дочки, проте цього разу вона пішла проти їх волі і відправилася в Чикаго. Після фотосесії у Скребенесскі Кроуфорд отримала від агентства пропозицію працювати моделлю на Манхеттені і погодилася. 1986 року став початком її старту на теренах моди.

У 17 років Сінді взяла участь в конкурсі Elite Model Management Look of the Year в Чикаго і посіла почесне друге місце. Через багато років головним секретом моделі вона назвала світло, яке повинне йти зсередини.

Фірмова родимка над губою Сінді спочатку дуже не подобалася фотографам. Дівчині пропонували прибрати її, а на знімках ретушували. Однак Сінді мало того, що не пішла на це, а й зробила її своїм фірмовим знаком. Чого тільки варта реклама шоколаду, в якій родимка обіграна так, ніби модель намагається її злизати.

В арсеналі Сінді Кроуфорд — понад 700 обкладинок. Вона прикрашала головні сторінки найвідоміших журналів світу — Harper's Bazaar, Maxim, Cosmopolitan, Vogue, Elle, W, People, Allure і багато інших. При цьому навіть після того, як залишила модельну кар'єру вона з'являлася на обкладинках, показуючи, що вік прикрашає. Так, фотографії Кроуфорд в 2018-му прикрасили сторінки Vogue Spain і Tatler, Harper's Bazaar Taiwan і Town & Country. Вона стала обличчям брендів Acne Studios і RESERVERD. Трохи пізніше Сінді в вишуканому вбранні знялася для Porter Edit і ELLE Italia.

Комплексуючи в дитинстві і юності з приводу зросту і худорлявості, Сінді налягала на навчання. У школі DeKalb вона отримувала високі оцінки і навіть стала лауреатом академічної стипендії Northwestern University. Вона захоплювалася ядерною та хімічною інженерією. В одному з інтерв'ю модель зізнавалася, що, на думку мами, вона не повинна була думати про хлопчиків і заміжжя, а все життя присвятити науці.

У 1991 році дівчина вийшла заміж за одного з найкрасивіших акторів Голлівуду Річарда Гіра, з яким розлучилася в 1995-му. Її другим чоловіком став Ренді Гербер, відомий ресторатор, якому вона згодом народила сина і дочку і живе в щасливому шлюбі досі.

У лютому 2015 року Сінді з'явилася на сторінках журналу Marie Claire без ретуші, не побоявшись показати вікові зміни свого тіла.

Фото: Marie Claire

Сінді Кроуфорд, на відміну від багатьох колег по цеху, не просто пожинала плоди світової слави, а й зуміла грамотно розпорядитися нею. З 1992 року вона запустила зйомку відеоуроків з фітнесу "Як досягти досконалості", "Секрет приголомшливою фігури" і "Новий вимір", що стали дуже популярними і суттєво збільшили її статки. У 2005 році Сінді запустила лінію меблів під назвою Cindy Crawford Home Collection в колаборації з Raymour & Flanigan. У неї є своя лінія косметики Meaningful Beauty.

Реклама Pepsi з 26-річною Сінді в 1996 році досі вважається однією з найуспішніших в історії бренду.

Сінді Кроуфорд — перша супермодель, яка дала згоду на зйомки оголеною для Playboy. Для журналу дівчину знімав фотограф Герб Рітц. За версією таблоїду, американка посіла 5-е місце в сотні найбільш сексуальних зірок XX століття.

Фото: Открытые источники

У 1996 році Сінді Кроуфорд була запрошена до Букінгемського палацу, за словами інсайдерів, через таємну закоханість у неї принца Вільяма. У неї є фото з принцесою Діаною, і, як зізнавалася вона, це була одна з найбільш хвилюючих зустрічей в її житті.

Фото: Instagram/Cindy Crawford

У 1997 році журнал Shape поставив модель на 2-е місце, після актриси Демі Мур, у списку найкрасивіших жінок світу серед 4 тисяч претенденток.

У 30 років Сінді була впевнена, що її кар'єра триватиме максимум до 40 років, після чого вона перетвориться на "стару". Однак у 54 роки вона стала однією із зірок показу Versace, а потім знялася в новій рекламі Pepsi.

Дочці Кайі Гербер, яка пішла слідами матері і стала моделлю, Сінді дала тільки одну пораду "Я не хочу бачити на подіумі дівчину з мертвими очима і невиразним обличчям".

До свого 50-річчя Сінді написала книгу Becoming ( "Жити і захоплювати"). У ній поділилася особистими переживаннями, без прикрас розповіла про кухню модельного бізнесу і про те, як досягти успіху в цьому середовищі.

Зараз Сінді продовжує вести активне життя і доводить всьому світу, що в 55 років життя може грати найяскравішими фарбами. Варто цього лише захотіти.

Нагадаємо, в минулому році Сінді Кроуфорд знялася для обкладинки березневого номера журналу Red, а фотографіями зі зйомок поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.