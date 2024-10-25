Змінила ім'я, має різний розмір ніг та любить ром: 17 невідомих фактів про Анастасію Приходько

Анастасія Приходько розповіла Фокусу маловідомі факти про себе. Зокрема, співачка зізналася в любові до рому та остраху павуків, а також розповіла, яке ім'я вона мала під час народження та які продукти категорично не вживає у своєму раціоні.

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Анастасія Приходько — не лише талановита співачка, але й людина з унікальними особистими рисами, які роблять її ще ближчою для прихильників. Спеціально для Фокусу артистка розповіла 17 маловідомих фактів із свого життя, які відкривають ще більше цікавих деталей про артистку.

Перше ім’я — Іванна

Не всі знають, що під час народження Анастасія отримала ім’я Іванна. Це звичне явище в багатьох родинах, коли ім’я дитини змінюється з часом. Для Анастасії її перше ім’я стало частиною особистої історії, але врешті вона обрала ім’я, яке більше відповідає її характеру та сценічному образу.

Не їсть фрукти

На перший погляд, це здається неймовірним, адже фрукти — це основа здорового раціону для багатьох. Однак Анастасія зізнається, що вона просто не їсть їх. Можливо, це пов’язано з її особистими харчовими вподобаннями або навіть із дитячими спогадами, проте фрукти не є частиною її щоденного меню.

Різний розмір ніг

Цікавий фізіологічний факт: у Анастасії одна нога має розмір 38, а інша — 39. Це не така рідкісна ситуація, як можна подумати. Незважаючи на це, співачка не робить з цього проблеми, а навпаки, легко приймає свою особливість, показуючи, що немає нічого дивного у фізичних відмінностях.

Не вміє танцювати

Попри її сценічні виступи та неймовірну музичну кар’єру, Анастасія зізнається, що зовсім не вміє танцювати. Це може бути несподіванкою для багатьох шанувальників, але артистка відкрито говорить про свої слабкі сторони та не намагається виглядати ідеальною у всьому.

Анастасія Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Чотири зміни шкіл

Дитинство Анастасії було насичене подіями, зокрема й частими переїздами, через які вона змінила аж чотири школи. Це, безумовно, вплинуло на її становлення як особистості. Постійні зміни середовища, друзів і вчителів сформували її характер і зробили її сильною та адаптивною.

Дві вищі освіти

Не всі знають, що Анастасія не лише успішна співачка, а й має дві вищі освіти. Це підкреслює її багатогранність і прагнення до розвитку не лише в творчій сфері. Співачка приділяє увагу своєму інтелектуальному розвитку, що робить її ще цікавішою особистістю.

Спілкування вдома російською

Хоча Анастасія є патріоткою та активно виступає на захист української мови, вдома вона спілкується російською. Це її звична мовна практика з родини, яку вона не змінювала, проте на публічних заходах і в своїй творчості артистка завжди підтримує українську мову.

Любов до рому

Анастасія не проти провести вечір у компанії друзів за келихом рому. Вона відкрито зізнається, що може випити разом із другом п’яту частину літра рому на двох. Це свідчить про її любов до добрих компаній та вміння розслаблятися в приємній атмосфері.

Пристрасть до тортів

Одним із незамінних елементів її життя є торти. Співачка не може прожити жодного дня без цього солодкого десерту. Це її маленька слабкість, яка допомагає тримати хороший настрій і робить кожен день трішки солодшим.

Дитяча любов до котів

У дитинстві Анастасія носила котів з вулиці й ховала їх у своїй шафі, щоб мама не помітила. Це не просто весела історія з минулого, а відображення її любові до тварин і ніжного, турботливого характеру, який зберігся й досі.

Кожен із цих фактів показує, що Анастасія Приходько — це не лише відома співачка, а й людина з багатим внутрішнім світом, цікавими звичками та унікальним життєвим досвідом.

Анастасія Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Може заснути тільки на животі

Анастасія зізнається, що єдиний спосіб для неї заснути — це лежати на животі. Хоча багато людей можуть змінювати пози під час сну, у неї є чітка перевага, що робить сон комфортнішим і глибшим. Це ще одна маленька деталь з її повсякденного життя, яка робить її людянішою в очах шанувальників.

Ніколи не спить на спині

На відміну від багатьох, хто любить спати на спині, Анастасія категорично уникає такої пози. Це може бути пов’язано з особистими відчуттями чи навіть давніми звичками, але для неї це принципова річ. Вона вважає, що тільки лежачи на животі можна по-справжньому відпочити.

Мріє представити Україну на Євробаченні

Незважаючи на вже сформовану кар’єру та значні досягнення, мрія Анастасії — одного разу представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення — залишається живою. Вона завжди прагне нових висот, і для неї це була б не просто честь, але й можливість вкотре заявити про себе на міжнародній сцені.

Страх перед павуками

Як і у багатьох людей, у Анастасії є фобія — вона дуже боїться павуків. Цей страх може здаватися дрібним, але для співачки він є цілком реальним і вагомим. Навіть найбільш впевнені в собі люди мають власні слабкості, і Анастасія не соромиться зізнаватися в цьому.

Страх перед темрявою

Анастасія також боїться темряви. Це може звучати несподівано для сильної особистості, проте цей страх є частиною її особистої історії. Незважаючи на всі досягнення та публічний образ, співачка залишається вразливою до певних речей, що робить її ще ближчою до звичайних людей.

Анастасія Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Аерофобія

Анастасія зізнається, що боїться літати на літаках. Аерофобія — досить поширений страх серед багатьох людей, і навіть для зірок подорожі повітрям можуть бути викликом. Однак, це не заважає їй активно гастролювати та брати участь у міжнародних заходах.

Однолюбка

Однолюбство — це ще одна важлива характеристика Анастасії. Вона цінує стабільність та вірність у стосунках. У світі шоу-бізнесу, де часто панує нестабільність, Анастасія вирізняється своєю відданістю близьким і бажанням будувати тривалі, міцні стосунки.

Кожен із цих фактів демонструє багатогранність Анастасії Приходько як особистості. Від маленьких побутових деталей до глибоких мрій і страхів — це все робить її цікавою не лише як співачку, а й як людину з унікальними рисами характеру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анастасія Приходько відповіла, чи спілкується з Меладзе і чому вона проти євроінтеграції України.