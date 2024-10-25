Сменила имя, имеет разный размер ног и любит ром: 17 неизвестных фактов об Анастасии Приходько

Анастасия Приходько рассказала Фокусу малоизвестные факты о себе. В частности, певица призналась в любви к рому и боязни пауков, а также рассказала, какое имя она носила при рождении и какие продукты категорически не употребляет в своем рационе.

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Анастасия Приходько — не только талантливая певица, но и человек с уникальными личными чертами, которые делают ее еще ближе для поклонников. Специально для Фокуса артистка рассказала 17 малоизвестных фактов из своей жизни, которые открывают еще больше интересных деталей об артистке.

Первое имя — Иванна

Не все знают, что при рождении Анастасия получила имя Иванна. Это обычное явление во многих семьях, когда имя ребенка меняется со временем. Для Анастасии, ее первое имя стало частью личной истории, но в конце концов она выбрала имя, которое больше соответствует ее характеру и сценическому образу.

Не ест фрукты

На первый взгляд, это кажется невероятным, ведь фрукты — это основа здорового рациона для многих. Однако Анастасия признается, что она просто не ест их. Возможно, это связано с ее личными пищевыми предпочтениями или даже с детскими воспоминаниями, однако фрукты не являются частью ее ежедневного меню.

Разный размер ног

Интересный физиологический факт: у Анастасии одна нога имеет размер 38, а другая — 39. Это не такая редкая ситуация, как можно подумать. Несмотря на это, певица не делает из этого проблемы, а наоборот, легко принимает свою особенность, показывая, что нет ничего удивительного в физических различиях.

Не умеет танцевать

Несмотря на ее сценические выступления и невероятную музыкальную карьеру, Анастасия признается, что совсем не умеет танцевать. Это может быть неожиданностью для многих поклонников, но артистка открыто говорит о своих слабых сторонах и не пытается выглядеть идеальной во всем.

Анастасия Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Четыре смены школ

Детство Анастасии было насыщено событиями, в том числе и частыми переездами, из-за которых она сменила аж четыре школы. Это, безусловно, повлияло на ее становление как личности. Постоянные изменения среды, друзей и учителей сформировали ее характер и сделали ее сильной и адаптивной.

Два высших образования

Не все знают, что Анастасия не только успешная певица, но и имеет два высших образования. Это подчеркивает ее многогранность и стремление к развитию не только в творческой сфере. Певица уделяет внимание своему интеллектуальному развитию, что делает ее еще более интересной личностью.

Общение дома на русском языке

Хотя Анастасия является патриоткой и активно выступает в защиту украинского языка, дома она общается на русском. Это ее привычная языковая практика из семьи, которую она не меняла, однако на публичных мероприятиях и в своем творчестве артистка всегда поддерживает украинский язык.

Любовь к рому

Анастасия не против провести вечер в компании друзей за бокалом рома. Она открыто признается, что может выпить вместе с другом пятую часть литра рома на двоих. Это свидетельствует о ее любви к хорошим компаниям и умении расслабляться в приятной атмосфере.

Пристрастие к тортам

Одним из незаменимых элементов ее жизни являются торты. Певица не может прожить ни одного дня без этого сладкого десерта. Это ее маленькая слабость, которая помогает держать хорошее настроение и делает каждый день чуточку слаще.

Детская любовь к котам

В детстве Анастасия носила котов с улицы и прятала их в своем шкафу, чтобы мама не заметила. Это не просто веселая история из прошлого, а отражение ее любви к животным и нежного, заботливого характера, который сохранился до сих пор.

Каждый из этих фактов показывает, что Анастасия Приходько — это не только известная певица, но и человек с богатым внутренним миром, интересными привычками и уникальным жизненным опытом.

Анастасия Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Может заснуть только на животе

Анастасия признается, что единственный способ для нее заснуть — это лежать на животе. Хотя многие люди могут менять позы во время сна, у нее есть четкое преимущество, делающее сон более комфортным и глубоким. Это еще одна маленькая деталь из ее повседневной жизни, которая делает ее более человечной в глазах поклонников.

Никогда не спит на спине

В отличие от многих, кто любит спать на спине, Анастасия категорически избегает такой позы. Это может быть связано с личными ощущениями или даже давними привычками, но для неё это принципиальная вещь. Она считает, что только лежа на животе можно по-настоящему отдохнуть.

Мечтает представить Украину на Евровидении

Несмотря на уже сложившуюся карьеру и значительные достижения, мечта Анастасии — однажды представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение — остается живой. Она всегда стремится к новым высотам, и для нее это была бы не просто честь, но и возможность в очередной раз заявить о себе на международной сцене.

Страх перед пауками

Как и у многих людей, у Анастасии есть фобия — она очень боится пауков. Этот страх может казаться мелким, но для певицы он является вполне реальным и весомым. Даже самые уверенные в себе люди имеют собственные слабости, и Анастасия не стесняется признаваться в этом.

Страх перед темнотой

Анастасия также боится темноты. Это может звучать неожиданно для сильной личности, однако этот страх является частью ее личной истории. Несмотря на все достижения и публичный образ, певица остается уязвимой к определенным вещам, что делает ее еще ближе к обычным людям.

Анастасия Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Аэрофобия

Анастасия признается, что боится летать на самолетах. Аэрофобия — довольно распространенный страх среди многих людей, и даже для звезд путешествия по воздуху могут быть вызовом. Однако, это не мешает ей активно гастролировать и участвовать в международных мероприятиях.

Однолюбка

Однолюбие — это еще одна важная характеристика Анастасии. Она ценит стабильность и верность в отношениях. В мире шоу-бизнеса, где часто царит нестабильность, Анастасия отличается своей преданностью близким и желанием строить длительные, крепкие отношения.

Каждый из этих фактов демонстрирует многогранность Анастасии Приходько как личности. От маленьких бытовых деталей до глубоких мечтаний и страхов — это все делает ее интересной не только как певицу, но и как человека с уникальными чертами характера.

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Приходько ответила, общается ли с Меладзе и почему она против евроинтеграции Украины.