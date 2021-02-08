54-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в пляжной фотосессии

Модель продемонстрировала, что время над ней не имеет власти.

Американская супермодель 90-ых Синди Кроуфорд снялась для обложки мартовского номера журнала Red, а фотографиями со съемок поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимках она позирует на берегу Тихого океана. На фото на ней белый в синюю полоску свитер и высокие плавки. Модель идет по берегу, подняв руки вверх, и улыбается в камеру.

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Супермодель в очередной раз показала, что время над ней не властно, поскольку ее фигура по-прежнему подтянута, а на бедрах нет лишних сантиметров и апельсиновой корки.

Одной из первых снимки прокомментировала другая супермодель 90-ых Эллен Макферсон, написавшая, что Синди выглядит чудесно. А бывшая жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер отметила, что Кроуфорд имеет фантастический вид.

20 февраля Синди Кроуфорд исполнится 55 лет. Ее имя вписано в историю мирового моделинга золотыми буквами.

Мало кто знает, но Синди никогда не меняла фамилию. Это – дань уважения ее отцу, который мечтал о продолжении рода. Однако единственный сын из четырех детей семьи, Джек, умер в трехлетнем возрасте от лейкемии. Таким образом она решила, что сохранит фамилию своего папы.

В модельный бизнес Синди попала чисто случайно. Когда заболел ее отец, она пошла подрабатывать, убирая урожай на поле фермера. Эффектная девушка оказалась в объективе камеры местных журналистов, которые снимали репортаж о сборе урожая. Этот кадр увидел известный фотограф Виктор Скребенесски. Он убедил 16-летнюю красавицу попробовать силы в качестве модели, и хотя родители были не в восторге, она пошла наперекор их воле и поехала в Чикаго. После фотосессии у Скребенесски Кроуфорд получила от агентства предложение работать моделью на Манхэттене и согласилась. Так в 1986 году началась ее модельная биография.

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В конце 80-х и в 90-х Кроуфорд становится мировой супермоделью: сияет на подиуме, представляя самые известные бренды. 10 лет, начиная с 1989 года, Синди Кроуфорд – лицо косметической марки Revlon. Gianne Versace и Escada приглашают супермодель стать лицом их брендов. С Версаче работали и Кристи Тарлингтон, и Карла Бруни, и Линда Евангелиста. Но только сессия с Кроуфорд считается самой удачной.

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Она стала первой супермоделью, которая согласилась сняться обнаженной для Playboy.

Синди отличалась от многих коллег по цеху тем, что не прельщалась беззаботной жизнью и славой, а рационально подходила к финансовой стороне своего успеха. Она хорошо заработала, выпустив видеоуроки по фитнесу.

[ + – ] Синди Кроуфорд и Джон Бон Джови Фото: Instagram/cindycrawford

Состояние Кроуфорд оценивается экспертами в $ 100 млн. В 2002 году, когда Синди исполнилось 40 лет, она заняла 26-ю позицию рейтинга Maxim Hot 100. За время работы моделью американка попала на обложки более 600 популярных журналов планеты. На свое 50-летие Кроуфорд выпустила книгу Becoming ("Жить и восхищать"), где рассказала о закулисье мировой моды и о том, как достичь успеха.

Дочь Синди, Кайя Гербер, пошла по стопам матери и сегодня является одной из самых востребованных моделей.

Напомним, Синди Кроуфорд и ее муж дали добро на роман их 19-летней дочери с 23-летним актером Джейкобом Элорди.