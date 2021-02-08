54-річна Сінді Кроуфорд показала фігуру в пляжній фотосесії

Модель продемонструвала, що час над нею не має влади.

Американська супермодель 90-их Сінді Кроуфорд знялася для обкладинки березневого номера журналу Red, а фотографіями зі зйомок поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На знімках вона позує на березі Тихого океану. На фото на ній білий в синю смужку светр і високі плавки. Модель йде берегом, піднявши руки вгору, і посміхається в камеру.

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Супермодель вкотре показала, що час над нею не владний, оскільки її фігура як і раніше підтягнута, а на стегнах немає зайвих сантиметрів й апельсинової кірки.

Однією з перших знімки прокоментувала інша супермодель 90-их Ель Макферсон, яка написала, що Сінді виглядає чудово. А колишня дружина Арнольда Шварценеггера Марія Шрайвер зазначила, що Кроуфорд має фантастичний вигляд.

20 лютого Сінді Кроуфорд виповниться 55 років. Її ім'я вписано в історію світового моделінгу золотими літерами.

Мало хто знає, але Сінді ніколи не змінювала прізвище. Це — данина поваги її батькові, який мріяв про продовження роду. Однак єдиний син із чотирьох дітей сім'ї, Джек, помер у трирічному віці від лейкемії. Таким чином вона вирішила, що збереже прізвище свого тата.

У модельний бізнес Сінді потрапила випадково. Коли захворів її батько, вона пішла підробляти, прибираючи урожай на полі фермера. Ефектна дівчина опинилася в об'єктиві камери місцевих журналістів, які знімали репортаж про збір урожаю. Цей кадр побачив відомий фотограф Віктор Скребенесскі. Він переконав 16-річну красуню спробувати сили у моделінгу, і хоча батьки були не в захваті, вона пішла наперекір їхній волі та поїхала в Чикаго. Після фотосесії у Скребенесскі Кроуфорд отримала від агентства пропозицію працювати моделлю на Манхеттені і погодилася. Так у 1986 році почалася її модельна біографія.

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Наприкінці 80-х і в 90-х Кроуфорд стає світовою супермоделлю: сяє на подіумі, представляючи найвідоміші бренди. 10 років, починаючи з 1989 року, Сінді Кроуфорд — обличчя косметичної марки Revlon. Gianne Versace та Escada запрошують супермодель стати обличчям їх брендів. З Версаче працювали і Крісті Тарлінгтон, і Карла Бруні, і Лінда Євангеліста. Але тільки сесія з Кроуфорд вважається найвдалішою.

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Вона стала першою супермоделлю, яка погодилася знятися оголеною для Playboy.

Сінді відрізнялася від багатьох колег по цеху тим, що не приваблює безтурботним життям і славою, а раціонально підходила до фінансового боку свого успіху. Вона добре заробила, випустивши відеоуроки з фітнесу.

[ + – ] Сінді Кроуфорд і Джон Бон Джові Фото: Instagram/cindycrawford

Статки Кроуфорд оцінюються експертами в $ 100 млн. У 2002 році, коли Сінді виповнилося 40 років, вона посіла 26-у позицію рейтингу Maxim Hot 100. За час роботи моделлю американка потрапила на обкладинки понад 600 популярних журналів планети. На своє 50-річчя Кроуфорд випустила книгу Becoming ("Жити і захоплювати"), де розповіла про закулісся світової моди і про те, як досягти успіху.

Дочка Сінді, Кайя Гербер, пішла кроками матері та сьогодні є однією з найбільш затребуваних моделей.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд та її чоловік дали добро на роман їх 19-річної дочки з 23-річним актором Джейкобом Елорді.