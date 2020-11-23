Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер одобрили роман дочери с актером

Кайа Гербер и Джейкоб Элорди подтвердили, что у них роман, еще в начале ноября.

Романтические отношения 19-летней дочери Синди Кроуфорд модели Кайи Гербер и 23-летнего актера Джейкоба Элорди длятся уже более двух месяцев. И этот роман уже получил одобрение родителей юной знаменитости. Как сообщил изданию People один из близких к семье Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера людей, легендарная модель Синди Кроуфорд и ресторатор Рэнди Гербер с радостью приняли в свой круг актера сериала "Эйфория", так как он хорошо относится к их дочери.

"Джейкоб очень мил с Кайей. Они влюблены друг в друга. Очевидно, что Синди и Рэнди одобрили его. Джейкоб и Кайя много времени проводят вместе", — поделился информатор издания.

Инсайдер также сообщил, что австралийский актер теперь все время проводит в Малибу рядом с возлюбленной и эти отношения ему очень нравятся. Джейкоб и Кайя редко уезжают из Малибу. Они часто отдыхают на пляже, встречаются с друзьями за ужином,— рассказал источник.

Свои отношения влюбленные подтвердили еще в начале ноября. Тогда юная модель опубликовала в инстаграме совместные снимки с актером с празднования Хэллоуина: Джейкоб воссоздал образ Элвиса Пресли, а Кайя решила стать его женой Присциллой.