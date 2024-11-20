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Стиль життя

Петро Великий — що відомо про актора, який загинув на фронті

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Фото: teatr.cn.ua | Петро Великий

Петро Великий не вів соціальні мережі, однак в інформаційному просторі є чимало фактів про його життя. Детальніше в матеріалі.

У віці 48 років на фронті загинув Петро Великий — актор за професією, який свого часу взяв до рук зброю та пішов воювати проти окупантів в російсько-українській війні. Сталося це в листопаді 2024 року на Курщині. Фокус зібрав усі відомі факти про життя актора.

Відомо, що народився Петро Великий в Харкові, де навчався у школі №152, яку закінчив ще у 1993 році. Про це свідчать дані на його особистій сторінці в Фейсбук. Вже згодом чоловік пішов здобувати освіту в Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського.

Творчість

Відомо, що Петро Великий за час своєї акторської кар’єри виконав понад 35 ролей, серед яких Петро у п'єсі "Земля", Перелесник у "Лісовій пісні", Голохвостий у "За двома зайцями" і Карпо у "Кайдашевій сім'ї".

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Фото: teatr.cn.ua

Особисте життя

Про особисте життя актора в мережі інформація відсутня, однак відомо, що актор має доньку Катерину, яка пішла шляхом тата та також має акторську кар’єру. Згідно з інформацією вказаною на її сторінці в Фейсбук вона працює з 2023 року акторкою в Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім.Т.Шевченка. Дівчина також народилася в Харкові, однак згодом вступила в Чернігівське музичне училище ім. Л.М.Ревуцького. Саме в Чернігові нині проживає дівчина.

Зі сторінки Катерини також можна побачити, що її мама Вікторія Велика родом з Чернігова, де зараз і живе донька. Однак згідно з інформацією в її соціальних мережах, вона сама нині проживає в Швейцарії — Цюрих. Також на її сторінці вказано, що вона вчилася в тому ж навчальному закладі, що і Петро — Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. Ймовірно, саме там пара і познайомилася.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Луганськом загинув полковник ЗС РФ "Піонер".

Крім цього, Фокус писав, що під Кураховим від ворожого скиду загинув захисник із Полтави з позивним "Дрон".