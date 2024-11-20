Погиб на Курщине — что известно об актере Петре Великом, жизнь которого оборвалась на фронте

Петр Великий не вел социальные сети, однако в информационном пространстве есть немало фактов о его жизни. Подробнее в материале.

В возрасте 48 лет на фронте погиб Петр Великий — актер по профессии, который в свое время взял в руки оружие и пошел воевать против оккупантов в российско-украинской войне. Произошло это в ноябре 2024 года на Курщине. Фокус собрал все известные факты о жизни актера.

Известно, что родился Петр Великий в Харькове, где учился в школе №152, которую закончил еще в 1993 году. Об этом свидетельствуют данные на его личной странице в Фейсбук. Уже потом мужчина пошел получать образование в Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского.

Творчество

Известно, что Петр Великий за время своей актерской карьеры исполнил более 35 ролей, среди которых Петр в пьесе "Земля", Перелесник в "Лесной песне", Голохвостый в "За двумя зайцами" и Карпо в "Кайдашевой семье".

Личная жизнь

О личной жизни актера в сети информация отсутствует, однако известно, что актер имеет дочь Екатерину, которая пошла по пути отца и также имеет актерскую карьеру. Согласно информации указанной на ее странице в Фейсбук она работает с 2023 года актрисой в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре Т.Шевченко. Т.Шевченко. Девушка также родилась в Харькове, однако впоследствии поступила в Черниговское музыкальное училище им. Именно в Чернигове сейчас проживает девушка.

Со страницы Екатерины также можно увидеть, что ее мама Виктория Великая родом из Чернигова, где сейчас и живет дочь. Однако согласно информации в ее социальных сетях, она сама сейчас проживает в Швейцарии — Цюрих. Также на ее странице указано, что она училась в том же учебном заведении, что и Петр — Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского. Вероятно, именно там пара и познакомилась.

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