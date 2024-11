Сменил страну проживания и исчез из медийного пространства: где сейчас победитель "Фабрики звезд 3" Стас Шуринс

После завершения третьего сезона "Фабрики звезд" прошло около 15 лет. Тогда на песенном шоу победу одержал латвийский музыкант Стас Шуринс. Где он сегодня и как сложилась его судьба после завершения проекта читайте в материале.

Латвийский музыкант Стас Шуринс был одним из самых узнаваемых персонажей "Фабрики звезд 3". Именно он одержал победу в песенном шоу. Сейчас ему 34 года. О том, как сложилась его судьба после 14 лет завершения музыкального проекта разбирался Фокус.

Фабрика Звезд

Стас Шуринс пришел на проект "Фабрика звезд" в 2008 году. Тогда ему было 18 лет. Уже в самом начале певец проявил себя как артист и даже успел презентовать две собственные песни — "Сердце" и "Не сходи с ума".

Тогда продюсер шоу Константин Меладзе отметил творческие способности певца, отметив его композиторские умения. Уже после победы на шоу Стас Шуринс вернулся на родину — Латвию, где записал и выпустил еще несколько собственных треков, среди которых — "Дождь", "Будь собой" и "Зима".

В 2010 году Стас Шуринс во второй раз стал участником "Фабрики Звезд. Суперфинал". На этот раз артист дошел до финала, однако одержать победу ему не удалось. Уже потом певца пригласили принять участие еще в одном украинском проекте — "Танцы со звездами", где он одержал победу вместе со своей партнершей Еленой Пуль.

В целом после проекта карьера артиста развивалась достаточно удачно — он презентовал свой первый альбом, анонсировал сольный концерт. Однако уже в 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину, певец уехал из Украины. Уже потом артист исчез из медийного пространства после того, как имел неудачную попытку на Нацотборе на Евровидение. Тогда артист хотел представлять Украину на песенном конкурсе.

Личная жизнь

Известно, что в 2012 году певец официально женился. Имя своей избранницы и подробности своей личной жизни артист рассказывать не хотел. Однако впоследствии рассказал, что его возлюбленную зовут Виолетта. Больше артист говорить не захотел. Уже после 2014 года певец рассказал, что вынужден был остановить свою творческую карьеру из-за болезни жены. У женщины обнаружили опухоль мозга. Тогда Стас с женой переехали в Германию. Что сейчас с его женой и личной жизнью неизвестно, ведь в своих социальных сетях артист скрывает семью.

Где сейчас Стас Шуринс и чем он занимается

Последний раз геолокацией, где был замечен певец, была Германия, куда он поехал с женой на реабилитацию. Тогда в 2016 году певец принял участие в проекте The Voice of Germany (немецкий "Голос страны") и стал его финалистом. У себя в социальных сетях свое место пребывания артист указывает также Германию. Однако, где точно сейчас живет певец неизвестно, ведь уже год он не ведет социальные сети и не выходит на связь с поклонниками.

Все это время певец продолжал заниматься музыкой, записывал песни и публиковал их у себя в социальных сетях. Однако в мае 2023 года артист загадочно исчез записав последнее свое видеообращение, в котором призвал делиться песней One Of Them, в клипе на которую он обнародовал видео кадров из событий, которые сейчас происходят в Украине.

Позиция относительно войны в Украине

Еще в 2019 году певец намеревался вернуться в Украину и строить здесь свою карьеру. Тогда он выпустил свой первый украиноязычный трек "Перемагай". Уже в 2022 году певец опубликовал видео в поддержку Украины с призывом не верить российской пропаганде.

Уже в 2023 году Стас Шуринс представил авторскую песню One Of Them, на которую смонтировал клип из видеороликов, которые фиксировали тогдашние военные действия на территории Украины. Тогда средства от монетизации артист обещал отдать на помощь Украине. Однако что произошло с ним дальше неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что где сейчас звезда "Фабрики звезд" Борис Апрель.