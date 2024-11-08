"Плана Б у меня нет": 90-летняя Софи Лорен надеется, что никогда не выйдет на пенсию (фото)

Итальянская актриса Софи Лорен сейчас "не думает о наследии" и продолжает строить планы в своей долгой карьере в кинематографе. Двукратная лауреатка премии "Оскар" считает, что нужно быть целеустремленным и в жизни иметь только план "А".

В этом месяце в Музее киноакадемии будут представлены легендарные работы Софи Лорен, но, невзирая на огромное наследие в кинематографе, она не намерена сбавлять обороты. Об этом 7 ноября знаменитая актриса заявила в интервью Deadline.

После почти 75 лет съемок в кино в качестве одной из самых ярких звезд Золотого века Голливуда, обладательница премии "Оскар" рассказала, что когда дело доходит до переосмысления и долголетия карьеры, ее "секрет в том, чтобы никогда не иметь плана Б", а наследие — последнее, о чем она думает.

"Когда вы сталкиваетесь с препятствием, которое вы считаете непреодолимым, главное не выбирать легкий путь. Вы делаете глубокий вдох, хорошенько думаете и находите правильное решение своей проблемы, поскольку у вас нет выбора, кроме как двигаться вперед. Лично у меня в жизни нет никаких планов Б, только план A", — поделилась звезда "Высокой моды".

Актриса Софи Лорен Фото: Getty Images

Недавно сыграв главную роль в номинированном на премию "Оскар" в 2020 году фильме "Жизнь впереди", в котором автором сценария и режиссером выступил ее сыном Эдоардо Понти, Лорен с нетерпением ждет, что будет дальше в ее карьере. "Я не хочу думать о наследии. Я хочу думать о своем следующем фильме. Я подумаю о наследии, когда выйду на пенсию, и надеюсь, что никогда не выйду на пенсию", — призналась актриса.

Долгие годы Софи Лорен считали секс-символом мирового кинематографа, но сама актриса никогда так себя не воспринимала: "Честно говоря, быть секс-символом никогда не определяло меня, я такая, какая я есть. Я не наивная, я знаю, что некоторые люди реагируют на меня таким образом, но никогда не задумывалась об этом. Я всегда много думала о том, чтобы быть верной своему ремеслу и быть частью историй, которые могут трогать и вдохновлять людей, и в этом отношении Голливуд всегда был для меня большим источником вдохновения".

Софи Лорен Фото: Getty Images

Спустя более 60 лет после того, как она была удостоена премии "Оскар" в 1962 году за лучшую женскую роль в фильме "Две женщины", актриса подчеркнула, что "никогда в жизни не думала, что победит". Тогда она стала первой актрисой, получившей высокую награду за роль не на английском языке, в истории Американской киноакадемии.

Напомним, 25 сентября 2023 года Софи Лорен была госпитализирована после сложного перелома.