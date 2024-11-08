"Плану Б у мене немає": 90-річна Софі Лорен сподівається, що ніколи не вийде на пенсію (фото)

Італійська акторка Софі Лорен нині "не думає про спадщину" і продовжує будувати плани у своїй довгій кар'єрі в кінематографі. Дворазова лауреатка премії "Оскар" вважає, що потрібно бути цілеспрямованим і в житті мати лише план "А".

Цього місяця в Музеї кіноакадемії будуть представлені легендарні роботи Софі Лорен, але, незважаючи на величезну спадщину в кінематографі, вона не має наміру зменшувати оберти. Про це 7 листопада знаменита актриса заявила в інтерв'ю Deadline.

Після майже 75 років зйомок у кіно як одна з найяскравіших зірок Золотого століття Голлівуду, володарка премії "Оскар" розповіла, що коли справа доходить до переосмислення і довголіття кар'єри, її "секрет у тому, щоб ніколи не мати плану Б", а спадщина — останнє, про що вона думає.

"Коли ви стикаєтеся з перешкодою, яку ви вважаєте нездоланною, головне не обирати легкий шлях. Ви робите глибокий вдих, гарненько думаєте і знаходите правильне рішення своєї проблеми, оскільки у вас немає вибору, окрім як рухатися вперед. Особисто в мене в житті немає жодних планів Б, тільки план A", — поділилася зірка "Високої моди".

Актриса Софі Лорен Фото: Getty Images

Нещодавно зігравши головну роль у номінованому на премію "Оскар" 2020 року фільмі "Життя попереду", у якому автором сценарію й режисером виступив її син Едоардо Понті, Лорен із нетерпінням чекає, що буде далі в її кар'єрі. "Я не хочу думати про спадщину. Я хочу думати про свій наступний фільм. Я подумаю про спадщину, коли вийду на пенсію, і сподіваюся, що ніколи не вийду на пенсію", — зізналася актриса.

Довгі роки Софі Лорен вважали секс-символом світового кінематографа, але сама актриса ніколи так себе не сприймала: "Чесно кажучи, бути секс-символом ніколи не визначало мене, я така, яка я є. Я не наївна, я знаю, що деякі люди реагують на мене таким чином, але ніколи не замислювалася про це. Я завжди багато думала про те, щоб бути вірною своєму ремеслу і бути частиною історій, які можуть торкатися і надихати людей, і в цьому відношенні Голлівуд завжди був для мене великим джерелом натхнення".

Софі Лорен Фото: Getty Images

Через понад 60 років після того, як вона була удостоєна премії "Оскар" 1962 року за найкращу жіночу роль у фільмі "Дві жінки", актриса підкреслила, що "ніколи в житті не думала, що переможе". Тоді вона стала першою актрисою, яка отримала високу нагороду за роль не англійською мовою, в історії Американської кіноакадемії.

Нагадаємо, 25 вересня 2023 року Софі Лорен була госпіталізована після складного перелому.