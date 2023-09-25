89-летняя Софи Лорен госпитализирована после сложного перелома

Оперцаия прошла успешно, но кинолегенду ждет длительная реабилитация.

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Двукратная лауреатка премии "Оскар", итальянская актриса Софи Лорен, случайно упала в ванной своего дома в Женеве и получила множественные переломы бедра, а также серьезный перелом бедренной кости, который потребовал операции, сообщает Reuters со ссылкой на представителя звезды.

По словам источника, операция прошла хорошо, и теперь звезде нужно отдохнуть. Врачи испытывают "осторожный оптимизм" относительно результатов операции и восстановления Лорен, который, по сообщениям, будет включать короткий период выздоровления и длительную реабилитацию.

Софи Лорен считается одной из самых выдающихся кинодив ХХ-го века. Свой первый "Оскар" она получила 1961 году за трагический образ матери военного времени в классическом неореалистическом фильме Витторио Де Сики "La Ciociara" ("Две женщины"). Второй раз ее наградили золотой статуэткой в 1991 году, признав ее заслуги в киноиндустрии.

Некоторые из ее самых запоминающихся и успешных фильмов были сняты с коллегой-итальянцем Марчелло Мастроянни, который умер в 1996 году. Она также снималась с Кэри Грантом, Марлоном Брандо, Фрэнком Синатрой, Полом Ньюманом и другими кинолегендами.

Последний раз Софи Лорен появилась на экране в 2020 году в фильме "Жизнь впереди". Она сыграла бывшую проститутку, пережившую Холокост, которая присматривает за детьми работающих проституток в южно-итальянском городе Бари и помогает осиротевшему мальчику-мигранту из Сенегала, который ее ограбил. Режиссером картины выступил ее сын Эдоардо Понти.

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Софи Лорен в объективе ее сына Эдоардо Понти

26 сентября Софи планировала открыть четвертый ресторан своего имени в Бари. Из-за случившегося все ее встречи и поездки в обозримом будущем отменены.

Ранее Фокус писал, о чем Софи Лорен больше всего жалеет в своей жизни.