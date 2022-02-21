Сінді Кроуфорд показала своє дитяче фото й дала пораду собі маленькій

Супермодель назвала життя благословенням і продемонструвала мудрість, яку накопичила за всі роки.

Американська супермодель 90-их Сінді Кроуфорд, яка 20 лютого відзначила свій 56-й день народження, поділилася з підписниками в Instagram чорно-білим архівним знімком, на якому їй лише кілька років. Дівчинка сидить поруч із тортом, на якому видно три свічки.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Оглядаюся на маленьку Сінді й думаю про те, що я їй скажу. Я б порадила їй бути добрішою до себе, ставитися до себе так, як вона ставиться до своїх друзів. Я б сказала їй, що всі нервуються в нових ситуаціях, і іноді потрібно просто вдавати, поки не вийде. Я б сказала їй, щоб вона не боялася виставити себе дурною — танцювати, співати і т. д. — навіть якщо вона не дуже хороша в цьому. Смійся якомога більше. Будь вразливою. Ризикни покахати свою справжню сутність людям, яких любиш, – нагорода того варта. Практикуй подяку. Продовжуй рости, вчитися та ставати… життя – це благословення!"

[ + – ] Сінді Кроуфорд понад пів століття тому Фото: Instagram/cindycrawford

Вона також опублікувала фотографію, де показала всім, що у свої 56 років не збирається сумувати й досі перебуває в чудовій формі. У кадрі Сінді – у чорному суцільному купальнику, білому халаті та чорних шльопанцях на підборах сидить на терасі, склавши ноги на стіл. У руках вона тримає нову книгу своєї колеги з цеху Клаудії Шиффер Captivate ("Брати в полон"), у якій та розповідає історію становлення найвідоміших супермоделей минулого.

"Повсякденне пообіднє читання 📚👠 Вітаємо з новою книгою Captivate, @claudiaschiffer!" — йдеться в підписі.

[ + – ] Супермодель показала довгі та стрункі ноги Фото: Instagram/cindycrawford

На публікації відреагувала сама авторка книги, подякувавши Сінді, Гелена Крістенсен, Ліса Рінна, Наомі Кемпбелл, а також безліч інших знаменитостей. Багато хто з них захопилися стрункими ногами Кроуфорд. Наприклад, Періс Гілтон написала: "Ноги дня!" — і додала кілька емодзі у вигляді вогню.

Сінді народилася в небагатій сім'ї електрика та медсестри. Загалом батьки виховували трьох дочок. Окрім Сінді, у них є ще Кріс і Даніель.

Спочатку дівчина навіть не мріяла про кар'єру моделі, але все вирішила випадкова фотографія. У 16 років вона потрапила в об'єктив фотографа Віктора Скребнескі під час роботи на кукурудзяному полі. Саме він порадив миловидній Сінді спробувати себе в моді. Батькам ідея не сподобалася, але цього разу дівчина, яка любила вчитися та в усьому слухалася старших, пішла проти їхньої волі. Вона зробила фотосесію в Скребнескі, а потім вирушила з портфоліо до Чикаго. 1986 року почалася її кар'єра. Сама ж Кроуфорд входить до найвідоміших моделей в історії моди нарівні з Клаудією Шиффер, Ліндою Євангелістою, Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон.

Дочка Сінді, Кайя Гербер, теж пішла стопами матері та вже є однією з найзатребуваніших у професії молодих моделей.