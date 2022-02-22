Міллі Боббі Браун з бойфрендом Джейком Бон Джові перевдяглася в Барбі та Кена

Зірка "Дивних див" відзначила своє 18-річчя.

Британська акторка та модель Міллі Боббі Браун 19 лютого 2022 року відсвяткувала своє 18-річчя. Знімками зі святкування вона ділиться у своєму Instagram з 47,6 мільйонами підписників.

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Серед гостей на заході був її бойфренд Джейк Бон Джові — син рокера Джона Бон Джові.

На одному зі знімків Міллі та Джейк постали в образах Барбі та Кена з білим волоссям. А на Міллі був відповідний світу Барбі яскравий макіяж.

[ + – ] Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові в образах Барбі та Кена

"Привіт, Кен", — зазначила під публікацією 18-річна акторка.

А її коханий, у свою чергу, таке ж фото на своїй сторінці підписав словами: "З днем народження, Барбі, я тебе люблю".

Пост Міллі зібрав понад 5 мільйонів лайків за добу, а в коментарях фоловери юної акторки активно вітають її з 18-річчям. Серед привітань є коментарі Періс Гілтон та офіційної Instagram-сторінка стримінгової платформи Netflix.

Зазначимо, що про роман між зіркою серіалу "Дивні дива" та сином відомого музиканта почали говорити ще в черні 2021 року. Тоді папараці зловили Міллі та Джейка в момент, коли вони трималися за руки.

Згодом закохані підтвердили свої романтичні стосунки та почали часто викладати в соцмережі спільні знімки. Наприклад, наприкінці грудня 2021 року Міллі поділилася фото з Джейком, яке підписала словами "Щасливих свят".

Нагадаємо, напередодні супермодель 90-х Сінді Кроуфорд відсвяткувала своє 56-річчя та показала архівні фото.