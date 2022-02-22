Міллі Боббі Браун з бойфрендом Джейком Бон Джові перевдяглася в Барбі та Кена
Зірка "Дивних див" відзначила своє 18-річчя.
Британська акторка та модель Міллі Боббі Браун 19 лютого 2022 року відсвяткувала своє 18-річчя. Знімками зі святкування вона ділиться у своєму Instagram з 47,6 мільйонами підписників.
Серед гостей на заході був її бойфренд Джейк Бон Джові — син рокера Джона Бон Джові.
На одному зі знімків Міллі та Джейк постали в образах Барбі та Кена з білим волоссям. А на Міллі був відповідний світу Барбі яскравий макіяж.
"Привіт, Кен", — зазначила під публікацією 18-річна акторка.
А її коханий, у свою чергу, таке ж фото на своїй сторінці підписав словами: "З днем народження, Барбі, я тебе люблю".
Пост Міллі зібрав понад 5 мільйонів лайків за добу, а в коментарях фоловери юної акторки активно вітають її з 18-річчям. Серед привітань є коментарі Періс Гілтон та офіційної Instagram-сторінка стримінгової платформи Netflix.
Зазначимо, що про роман між зіркою серіалу "Дивні дива" та сином відомого музиканта почали говорити ще в черні 2021 року. Тоді папараці зловили Міллі та Джейка в момент, коли вони трималися за руки.
Згодом закохані підтвердили свої романтичні стосунки та почали часто викладати в соцмережі спільні знімки. Наприклад, наприкінці грудня 2021 року Міллі поділилася фото з Джейком, яке підписала словами "Щасливих свят".
Нагадаємо, напередодні супермодель 90-х Сінді Кроуфорд відсвяткувала своє 56-річчя та показала архівні фото.