Міллі Боббі Браун зустрічається із сином Джона Бон Джові

Чутки про роман Міллі та Джейка ходили з початку літа 2021 року.

17-річна британська актриса та модель Міллі Боббі Браун поділилася з підписниками зворушливим знімком зі своїм бойфрендом, 19-річним Джейком Боном Джові. Фото вона підписала побажанням "Щасливих свят".

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Фанати зірки вибухнули в коментарях захопленням та радісними побажаннями: "Які ви милі!", "Любимо вас! Щасливого Різдва!", "Оу, я заздрю" тощо.

Раніше 17-річна акторка зустрічалася зі співаком Джейкобом Сарторіосом. Проте вони розлучилися у 2018 році.

[ + – ] Міллі Боббі Браун та її коханий Джейк Бон Джові

Зауважимо, що обранець Міллі Боббі Браун – це третій син рокера Джона Бон Джові.

Пара зустрічається вже пів року, проте лише зараз зірка "Дуже дивних справ" уперше показала свого бойфренда публіці. Чутки про роман між ними почали розповсюджуватися на початку літа 2021 року. Тоді Джейк опублікував знімок із Міллі, підписавши фразою "Найкращі друзі назавжди". Проте після цього папараці помітили "друзів", коли ті трималися за руки.

А вже на початку листопада 2021 року Міллі Боббі Браун офіційно підтвердила свої стосунки із сином Джона Бона Джові.

Раніше Фокус писав про блогера-тіктокера Хантера Ехо, який повідомив на широкий загал про сексуальні зв'язки з 16-річною на той момент Міллі Боббі Браун. Після хвилі хейту хлопець перепросив за свої слова.