Блогер похвалився сексуальними стосунками з 16-річною Міллі Боббі Браун

Втім, він уже встиг попросити вибачення.

Вся сила соціальних мереж США зараз спрямована проти блогера-тіктокера Хантера Ехо (справжнє ім'я — Хантер Ехімович). Днями блогер вийшов у прямий ефір в компанії друзів, і докладно розповів, про нібито сексуальні стосунки з актрисою Міллі Боббі Браун. Хантер Ехімович стверджує, що жив вдома у зірки "Дуже дивних справ" протягом восьми місяців. За словами Ехімовича, стосунки молодих людей мали місце у 2020 році.

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[ + – ] Тіктокер Хантер Ехімович

Коли Хантер Ехімович зауважив підвищену увагу з боку підписників, він почав в деталях розповідати подробиці сексуальних відносин з Міллі Боббі Браун, якій, минулого року було всього шістнадцять. Тіктокер не соромився у виразах і акцентував увагу на тому, що все відбувалося "за взаємною згодою". До слова, Хантер стверджував, що батьки Міллі Боббі про все знали і не мали заперечень. Розповідь блогера супроводжувався нецензурними висловами і сміхом. Варто зазначити, що Міллі Боббі Браун ніколи публічно не підтверджувала роман з Хантером Ехо.

Схоже, це той випадок, коли бажання хайпу обернулося проти того, хто його організував. Багато підписників тіктокера вже звинуватили Хантера у розбещенні неповнолітньої дівчини і стали від нього відписуватися. Журналісти видання TMZ звернулися за коментарями до представників команди Міллі Боббі Браун, тоді як сама актриса ігнорує галас навколо її імені.

"Слова містера Ехімовича не тільки несправедливі, але також безвідповідальні, образливі і сповнені ненависті. Замість того, щоб вступати з ним в дискусію у медіапросторі, ми вживемо заходів, щоб він припинив подібні дії раз і назавжди", — відповіли журналістам. Зараз невідомо, чи йдеться про судовий процес чи інші заходи у відповідь, але сам блогер Хантер Ехо вже встиг вибачитися за свою неприємну поведінку та компрометуючі тексти.