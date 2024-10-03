Зірка "Дуже дивних справ" Міллі Боббі Браун уперше показала фото з таємного весілля

І Міллі, і Джейк поділилися з шанувальниками кадрами свого щасливого дня. На одному з фото зображений і знаменитий батько нареченого.

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20-річна британська акторка Міллі Боббі Браун, найбільше відома прихильникам за серіалом "Дивні дива", яка вийшла заміж за сина легендарного гурту Bon Jovi Джона Бон Джові, Джейка, нарешті поділилася в соцмережі фотографіями таємного весілля на віллі Цетінале в Італії.

На знімках пара обмінюється обітницями під красивою квітковою аркою, а на акторці сукня від дизайнера Галії Лахав. Вона завершила свій образ витонченою вуаллю від Monvieve, яка чудово перегукувалася з хитромудрими візерунками сукні. Щоб не відволікати увагу від вбрання, дівчина одягла мінімум прикрас і макіяжу. На вечірніх урочистостях вона красувалася в атласній сукні з відкритими плечима.

Джейк мав солідний вигляд у смокінгу кольору слонової кістки, білій сорочці, краватці-метелику і чорних штанах.

"Назавжди і завжди, твоя дружина", — йдеться у підписі.

22-річний Бонджові поділився власною серією фотографій.

"Назавжди і завжди, твій чоловік", — написав він.

Фото: Instagram jakebongiovi

Фото: Instagram jakebongiovi

Фото: Instagram jakebongiovi

Фото: Instagram jakebongiovi

Фото: Instagram jakebongiovi

Фото: Instagram jakebongiovi

На одному з фото Джейк зображений поруч зі своїм знаменитим батьком.

Багато фанатів пари були вражені, дізнавшись, що церемонію одруження провів колега Міллі по серіалу та ікона Голлівуду Метью Модін.

Раніше батько нареченого підтвердив, що виступить на весіллі сина. Інформацію про те, що Джейк одружився, Джон підтвердив у травні.

"Вони чудові. Вони абсолютно фантастичні. Це було дуже маленьке сімейне весілля, і наречена мала чудовий вигляд, і Джейк щасливий, як ніколи", — говорив артист.

Через кілька днів після весілля молодят помітили в Гемптоні. Вони з гордістю демонстрували свої обручки.

Пара вперше спровокувала чутки про роман, коли зробила селфі разом, сидячи поруч одне з одним у машині в червні 2021 року. Лише через кілька тижнів після того, як Джейк завантажив фото в Instagram, їх помітили на прогулянці в Нью-Йорку.

Міллі офіційно підтвердила роман у листопаді 2021 року, а на червоній доріжці вони з'явилися в березні 2022-го, відвідавши церемонію вручення кінопремії BAFTA в Лондоні в Королівському Альберт-Голі. У квітні минулого року закохані заручилися.

Раніше Фокус писав, що Джон Бон Джові зробив несподіване зізнання про свою невістку.