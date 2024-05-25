Син Джона Бон Джові таємно обдружився із зіркою "Дуже дивних справ"
Пара планує влаштувати розкішне офіційне весілля для друзів, однак дату його ще не оголосила. На таємній церемонії одруження були присутні тільки найближчі.
20-річна американська акторка Міллі Боббі Браун, найвідоміша глядачам своєю роллю в суперпопулярному серіалі Netflix "Дуже дивні справи", і 22-річний син фронтмена культового рок-гурту Bon Jovi Джона Бон Джові, Джейк, таємно одружилися на весільній церемонії, повідомляє The Sun.
Серед тих, хто був присутній на урочистостях, – батьки нареченої та нареченого.
"Міллі і Джейк тихо виголосили свої клятви в Америці на минулих вихідних. Вони планують велику церемонію в США пізніше цього року, але тепер вони офіційно одружилися й оформили всі документи. Це був дуже стримана, романтична церемонія, коли їхні найближчі родичі були присутні під час проголошення весільних клятв", — розповіло джерело, близьке до молодят.
Ні Міллі, ні Джейк про своє весілля в соцмережах ніяк поки що не обмовилися.
Про заручини пари стало відомо у квітні 2023 року, коли закохані розповіли про це в окремих постах в Instagram.
Раніше Бон Джові підтвердив, що виступатиме на весільній церемонії свого сина. Про це він сказав на червоній доріжці гала-концерту MusiCares "Людина року 2024".
До підготовки весілля пара поставилася дуже серйозно. Ще у вересні минулого року Міллі розповіла на шоу Today, що вони з Джейком ділять обов'язки з планування найголовнішої урочистості у своєму житті.
"Для мене це зовсім не було стресом. Джейк дуже залучений. Він дуже допомагає протягом усього процесу. Я ніколи не почувалася самотньою в цьому фільмі, і це, на мій погляд, дуже приємно. Я завжди така: "Це хороша ідея?" Але, зрештою, це дуже інтимний день для нас обох, і ми обидва дуже схвильовані", — зізнавалася актриса.
Міллі та Джейк мають чудовий приклад для наслідування, адже батьки хлопця, Джон Бон Джові та Доротея Герлі, познайомилися ще в школі і вже 35 років щасливі у шлюбі. Однак в одному з інтерв'ю рок-музикант зізнавався, що не був святим до шлюбу, і до весілля у нього траплялося чимало випадкових любовних зв'язків.
Раніше Фокус писав, що Джон розсердився на агентів свого сина за те, що той погано старається.