Джон Бон Джові розсердився на агентів свого сина, якому не можуть знайти хорошу роль

Зірковий батько вважає, що агенти з кастингу, приділивши час його синові, могли б побачити в ньому справжній талант і пропонувати дійсно цікаві ролі.

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62-річний американський рокер і фронтмен колективу Bon Jovi Джон Бон Джові дуже незадоволений роботою агентів з кастингу, які ніяк не можуть розгледіти талант його 21-річного сина Джейка Бон Джові, повідомляє Mail.Online.

За його словами, Джейка, актора-початківця, не наймають на ролі, тому що прослуховування проводять через Zoom, а агенти з кастингу втрачають можливість стати свідками народження ще однієї яскравої зірки на кіноорбіті.

"Мій син — молодий, амбітний актор. У нього було це диво, коли він входив до кімнати на прослуховування, але він з'явився під час Covid, і тепер усе є в Zoom. Усі ці агенти з кастингу не беруть до уваги особистість молодого актора, який завойовує ваше серце, а не просто читає ваші репліки", — заявив розгніваний батько.

Цього року Джейк дебютує в кіно у фільмі під назвою "Rockbottom". Він фактично зображує свого батька, який виходить на сцену в рок-н-рольній комедії про гейр-метал-групу 80-х під назвою CougarSnake, яка несподівано повертається.

Сін Джона Бон Джові знявся у фільмі "Rockbottom"

У трейлері до фільму, який доступний для трансляції на Prime Video з 28 березня, Бонджові перетворюється з рознощика піци на соліста старіючої рок-групи, і на сцені на нього нападає група літніх жінок.

Бонджові також знявся в іншому фільмі під назвою "Закохані".

Бон Джові, повне ім'я якого Джейкоб Херлі Бонджові, — третій за старшинством. Його брати і сестри — Стефані Роуз, 30 років, Джессі, 29 років, і Ромео, 20 років. Він народився в рідному штаті свого батька — Нью-Джерсі. Мати всіх дітей — Доротея Герлі, шкільне кохання Джона.

У 2022 році молодий чоловік розповів журналу Man About Town, що має намір продовжити кар'єру актора, а не йти його стопами в рок-н-ролі.

Джейк, який дуже схожий на свого батька, любить світське життя

Його акторська кар'єра ще не дотягує до запаморочливих висот кар'єри його голлівудської нареченої Міллі Боббі Браун, зірки серіалу "Дуже дивні справи". Наразі вона готується до п'ятого й останнього сезону популярного серіалу Netflix, а раніше її запросили на головну роль у популярних фільмах "Енола Голмс", а також вона отримала роль у фільмі про монстрів 2019 року "Ґодзілла: Король монстрів".

Браун також грає головну роль у майбутній фантастичній драмі "Дівиця", в якій знімалися Рей Вінстон, Брук Картер, Робін Райт і Анджела Бассетт.

Уперше Джейка й Міллі помітили разом у червні 2021 року, а про заручини вони оголосили у квітні 2023 року.

Джейк Бон Джові зі своєю нареченою Міллі Боббі Браун

Раніше Фокус писав, що Джон Бон Джові зробив несподіване зізнання про свою майбутню невістку.