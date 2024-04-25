Джон Бон Джові розсердився на агентів свого сина, якому не можуть знайти хорошу роль
Зірковий батько вважає, що агенти з кастингу, приділивши час його синові, могли б побачити в ньому справжній талант і пропонувати дійсно цікаві ролі.
62-річний американський рокер і фронтмен колективу Bon Jovi Джон Бон Джові дуже незадоволений роботою агентів з кастингу, які ніяк не можуть розгледіти талант його 21-річного сина Джейка Бон Джові, повідомляє Mail.Online.
За його словами, Джейка, актора-початківця, не наймають на ролі, тому що прослуховування проводять через Zoom, а агенти з кастингу втрачають можливість стати свідками народження ще однієї яскравої зірки на кіноорбіті.
"Мій син — молодий, амбітний актор. У нього було це диво, коли він входив до кімнати на прослуховування, але він з'явився під час Covid, і тепер усе є в Zoom. Усі ці агенти з кастингу не беруть до уваги особистість молодого актора, який завойовує ваше серце, а не просто читає ваші репліки", — заявив розгніваний батько.
Цього року Джейк дебютує в кіно у фільмі під назвою "Rockbottom". Він фактично зображує свого батька, який виходить на сцену в рок-н-рольній комедії про гейр-метал-групу 80-х під назвою CougarSnake, яка несподівано повертається.
У трейлері до фільму, який доступний для трансляції на Prime Video з 28 березня, Бонджові перетворюється з рознощика піци на соліста старіючої рок-групи, і на сцені на нього нападає група літніх жінок.
Бонджові також знявся в іншому фільмі під назвою "Закохані".
Бон Джові, повне ім'я якого Джейкоб Херлі Бонджові, — третій за старшинством. Його брати і сестри — Стефані Роуз, 30 років, Джессі, 29 років, і Ромео, 20 років. Він народився в рідному штаті свого батька — Нью-Джерсі. Мати всіх дітей — Доротея Герлі, шкільне кохання Джона.
У 2022 році молодий чоловік розповів журналу Man About Town, що має намір продовжити кар'єру актора, а не йти його стопами в рок-н-ролі.
Його акторська кар'єра ще не дотягує до запаморочливих висот кар'єри його голлівудської нареченої Міллі Боббі Браун, зірки серіалу "Дуже дивні справи". Наразі вона готується до п'ятого й останнього сезону популярного серіалу Netflix, а раніше її запросили на головну роль у популярних фільмах "Енола Голмс", а також вона отримала роль у фільмі про монстрів 2019 року "Ґодзілла: Король монстрів".
Браун також грає головну роль у майбутній фантастичній драмі "Дівиця", в якій знімалися Рей Вінстон, Брук Картер, Робін Райт і Анджела Бассетт.
Уперше Джейка й Міллі помітили разом у червні 2021 року, а про заручини вони оголосили у квітні 2023 року.
Раніше Фокус писав, що Джон Бон Джові зробив несподіване зізнання про свою майбутню невістку.