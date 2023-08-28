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Стиль життя

19-річна зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун розповіла, як їй освідчився бойфренд

Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові, зірка дивних див, весілля Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові
Фото: milliebobbybrown | Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові

Британська акторка та син Джона Бон Джові оголосили про заручини навесні 2023 року.

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19-річна британська акторка Міллі Боббі Браун розповіла про свої стосунки з нареченим Джейком Бон Джові та їхні плани на майбутнє весілля. Про це пише The Sunday Times.

Зірка "Дивних див" та 21-річний син Джона Бон Джові оголосили про заручини 11 квітня 2023 після майже двох років романтичних стосунків.

Міллі зізналася, що коханий зробив їй пропозицію з каблучкою, яка належала її матері Келлі.

"Мені завжди подобалася ця каблучка, тому вона подарувала її Джейку", — розповідає юна зірка екрану, яка народилася в Іспанії.

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Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові

"Вони були в змові щодо всієї пропозиції. Мені подобається, що я завжди можу тримати при собі частинку моєї мами", — додає Міллі.

Пара познайомилася в Instagram і почала зустрічатися у 2021 році. Акторка сказала, що миттєво зрозуміла, що Джейк "той самий".

Міллі Боббі Браун Fullscreen
Міллі Боббі Браун
Фото: Instagram milliebobbybrown

Міллі розповіла, що її батьки Келлі і Роберт, а також знаменитий тато Джейка Джон і мама Доротея в захваті від їхніх заручин.

Знаменитість пояснила: "Вони надзвичайно щасливі. Мої батьки його обожнюють. [Джейк і я] обидва походять від батьків, які залишалися разом дуже довго".

Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові Fullscreen
Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові
Фото: Instagram jakebongiovi

Обговорюючи майбутнє весілля, Міллі повідомила, що пара ще не призначила дату церемонії.

19-річна акторка розповіла, що її вже засипали пропозиціями від дизайнерів одягнути її в цей день, і що вона "зважує варіанти", але наполягає, що "справа не в тому, що вона одягне".

Нагадаємо, Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові помітили на побаченні.