Сын Джона Бон Джови тайно связал себя узами брака со звездой "Очень странных дел"

Пара планирует устроить роскошную официальную свадьбу для друзей, однако дату ее еще не объявила. На тайной церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие.

Related video

20-летняя американская актриса Милли Бобби Браун, наиболее известная зрителям своей ролью в суперпопулярном сериале Netflix "Очень странные дела", и 22-летний сын фронтмена культовой рок-группы Bon Jovi Джона Бон Джови, Джейк, тайно связали себя узами брака на свадебной церемонии, сообщает The Sun.

Среди тех, кто присутствовал на торжестве, были родители невесты и жениха.

"Милли и Джейк тихо произнесли свои клятвы в Америке на прошлых выходных. Они планируют большую церемонию в США позднее в этом году, но теперь они официально поженились и оформили все документы. Это был очень сдержанный, романтический ритуал, когда их самые близкие родственники присутствовали при произнесении свадебных клятв", – рассказал источник, близкий к молодоженам.

Ни Милли, ни Джейк о своей свадьбе в соцсетях никак пока не обмолвились.

Милли похвасталась обручальным кольцом на ток-шоу

О помолвке пары стало известно в апреле 2023 года, когда влюбленные рассказали об этом в отдельных постах в Instagram.

Ранее Бон Джови подтвердил, что будет выступать на свадебной церемонии своего сына. Об этом он сказал на красной дорожке гала-концерта MusiCares "Человек года 2024".

К подготовке свадьбы пара отнеслась очень серьезно. Еще в сентябре прошлого года Милли рассказала на шоу Today, что они с Джейком делят обязанности по планированию самого главного торжества в своей жизни.

"Для меня это совсем не было стрессом. Джейк очень вовлечен. Он очень помогает на протяжении всего процесса. Я никогда не чувствовала себя одинокой в этом фильме, и это, на мой взгляд, очень приятно. Я всегда такая: "Это хорошая идея?" Но, в конечном счете, это очень интимный день для нас обоих, и мы оба очень взволнованы", – признавалась актриса.

У Милли и Джейка есть прекрасный пример для подражания, ведь родители парня, Джон Бон Джови и Доротея Херли познакомились еще в школе и уже 35 лет счастливы в браке. Однако в одном из интервью рок-музыкант признавался, что не был святым до брака, и до свадьбы у него случалось немало случайных любовных связей.

Ранее Фокус писал, что Джон рассердился на агентов своего сына за то, что тот плохо старается.