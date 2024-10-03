Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун впервые показала фото с тайной свадьбы

И Милли, и Джейк поделились с поклоннниками кадрами своего счастливого дня. На одном из фото запечатлен и знаменитый отец жениха.

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20-летняя британская актриса Милли Бобби Браун, больше всего известная поклонникам по сериалу "Очень странные дела", которая вышла замуж за сына легендарной группы Bon Jovi Джона Бон Джови, Джейка, наконец поделилась в соцсети фотографиями тайной свадьбы на вилле Цетинале в Италии.

На снимках пара обменивается клятвами под красивой цветочной аркой, а на актрисе платье от дизайнера Галии Лахав. Она завершила свой образ изящной вуалью от Monvieve, которая прекрасно перекликалась с замысловатыми узорами платья. Чтобы не отвлекать внимание от наряда, девушка надела минимум украшений и макияжа. На вечерних торжествах она щеголяла в атласном платье с открытыми плечами.

Джейк выглядел солидно в смокинге цвета слоновой кости, белой рубашке, галстуке-бабочке и черных брюках.

"Навсегда и всегда, твоя жена", — говорится в подписи.

22-летний Бонджови поделился собственной серией фотографий.

"Навсегда и всегда, твой муж", – написал молодой человек.

Фото: Instagram jakebongiovi

Фото: Instagram jakebongiovi

Фото: Instagram jakebongiovi

Фото: Instagram jakebongiovi

Фото: Instagram jakebongiovi

Фото: Instagram jakebongiovi

На одном из фото Джейк запечатлен рядом со своим знаменитым отцом.

Многие фанаты пары были поражены, узнав, что церемонию бракосочетания провел коллега Милли по сериалу и икона Голливуда Мэтью Модин.

Ранее отец жениха подтвердил, что выступит на свадьбе сына. Информацию о том, что Джейк женился, Джон подтвердил в мае.

"Они великолепны. Они абсолютно фантастические. Это была очень маленькая семейная свадьба, и невеста выглядела великолепно, и Джейк счастлив, как никогда", – говорил артист.

Через несколько дней после свадьбы молодоженов заметили в Хэмптоне. Они с гордостью демонстрировали свои обручальные кольца.

Пара впервые спровоцировала слухи о романе, когда сделала селфи вместе, сидя рядом друг с другом в машине в июне 2021 года. Всего через несколько недель после того, как Джейк загрузил фото в Instagram, их заметили на прогулке в Нью-Йорке.

Милли официально подтвердила роман в ноябре 2021 года, а на красной дорожке они появились в марте 2022-го, посетив церемонию вручения кинопремии BAFTA в Лондоне в Королевском Альберт-Холле. В апреле прошлого года влюбленные обручились.

Ранее Фокус писал, что Джон Бон Джови сделал неожиданное признание о своей невестке.