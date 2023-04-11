19-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун выходит замуж

Милли Бобби Браун встречается с сыном известного музыканта два с половиной года.

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19-летняя актриса сериала "Очень странные дела" объявила о том, что выходит замуж за своего 20-летнего возлюбленного Джека Бон Джови. В своем Instagram-аккаунте юная звезда Милли Бобби Браун опубликовала фотографию вместе с парнем, который является сыном легендарного певца Бон Джови.

На черно-белом снимке хорошо видно кольцо с мерцающим камнем, а Милли широко улыбалась, находясь в объятиях своего жениха.

"Я люблю тебя уже три лета, дорогой", — написала Бобби Браун в подписи к фото.

Джейк также поделился новостью о помолвке на своей странице, просто написав "навсегда" под двумя снимками влюбленной пары.

Отпраздновав радостную новость, звездная пара приняла участие в пляжной фотосессии: Милли была одета в вязаное платье, а Джейк — в кремовую рубашку-поло.

Объявление подтверждает некоторые слухи в Сети, которые циркулировал в последние недели после того, как звезда сериала "Очень странные дела" мельком показала кольцо.

Позируя за рулем автомобиля с откидным верхом на фотографии, сделанной в прошлом месяце, Милли отвела взгляд от камеры и подняла руку в воздух, показывая кольцо с бриллиантом на пальце.

Напомним, в августе прошлого года актриса спровоцировала слухи о помолвке, когда ее видели с золотым бриллиантовым кольцом на безымянном пальце во время прогулки с возлюбленным в Нью-Йорке.

Также Фокус писал о сказочном перевоплощении Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови в Барби и Кена.