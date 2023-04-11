19-річна зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун виходить заміж

Міллі Боббі Браун зустрічається із сином відомого музиканта два з половиною роки.

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19-річна акторка серіалу "Дивні дива" оголосила про те, що виходить заміж за свого 20-річного коханого Джейка Бон Джові. У своєму Instagram-акаунті юна зірка Міллі Боббі Браун опублікувала фотографію разом із хлопцем, який є сином легендарного співака Бон Джові.

На чорно-білому знімку добре видно обручку з мерехтливим каменем, а Міллі широко посміхалася, перебуваючи в обіймах свого нареченого.

"Я люблю тебе вже три літа, дорогий", — написала Боббі Браун у підписі до фото.

Джейк також поділився новиною про заручини на своїй сторінці, просто написавши "назавжди" під двома знімками закоханої пари.

Відсвяткувавши радісну новину, зіркова пара взяла участь у пляжній фотосесії: Міллі була одягнена у в'язану сукню, а Джейк – у кремову сорочку-поло.

Оголошення підтверджує деякі чутки в Мережі, які циркулювали останніми тижнями після того, як зірка серіалу "Дивні дива" миттю показала обручку.

Позуючи за кермом автомобіля з відкидним верхом на фотографії, зробленої минулого місяця, Міллі відвела погляд від камери і підняла руку в повітря, показуючи каблучку з діамантом на пальці.

Нагадаємо, у серпні минулого року акторка спровокувала чутки про заручини, коли її бачили із золотим діамантовим кільцем на безіменному пальці під час прогулянки з коханим у Нью-Йорку.

Також Фокус писав про казкове перевтілення Міллі Боббі Браун і Джейка Бон Джові в Барбі та Кена.