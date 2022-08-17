Міллі Боббі Браун помітили з каблучкою для заручин (фото)

Знаменитість зустрічається із сином відомого музиканта.

18-річну британську акторку та модель Міллі Боббі Браун помітили на побаченні з її нареченим Джейком Бон Джові в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Дивні дива" обрала для виходу у світ світлий топ та вільні джинси. Як аксесуари до романтичного образу Міллі додала білосніжну сумку-багет, сонцезахисні окуляри та численні каблучки, серед яких фанати помітили ймовірну каблучку для заручин, яка виділилася серед інших великим розкішним діамантом. Волосся акторки було зібране в пучок.

Тим часом син відомого музиканта був одягнутий у чорну футболку, світлі штани та чорні окуляри.

[ + – ] Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові в Нью-Йорку

Хоча чутки про роман між Міллі Боббі Браун та Джейком Бон Джові ходили давно, тільки нещодавно вони офіційно підтвердили свої стосунки, а до цього пара називала себе найкращими друзями. Папараці неодноразово "ловили" закоханих за обіймами та поцілунками. То ж тепер фанати очікують на офіційне підтвердження заручин та на саму церемонію одруження.

[ + – ] Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові

Нагадаємо, 18-річна Міллі Боббі Браун зустрічається із сином відомого рокера Джона Бон Джові.

Також Фокус писав про казкове перевтілення Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові на Барбі та Кена.