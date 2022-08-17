Милли Бобби Браун заметили с помолвочным кольцом (фото)

Знаменитость встречается с сыном известного музыканта.

18-летнюю британскую актрису и модель Милли Бобби Браун заметили на свидании с ее женихом Джейком Бон Джови в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Очень странные дела" выбрала для выхода в свет светлый топ и свободные джинсы. Как аксессуары к романтическому образу Милли добавила белоснежную сумку-багет, солнцезащитные очки и многочисленные кольца, среди которых фанаты заметили вероятное кольцо для помолвки, выделившееся среди прочих большим роскошным бриллиантом. Волосы актрисы были собраны в пучок.

Тем временем, сын известного музыканта был одет в черную футболку, светлые штаны и солнцезащитные очки.

[ + – ] Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови в Нью-Йорке

Хотя слухи о романе между Милли Бобби Браун и Джейком Бон Джови ходили давно, только недавно они официально подтвердили свои отношения, а до этого пара называла себя лучшими друзьями. Папарацци неоднократно "ловили" влюбленных за объятиями и поцелуями. Так что теперь фанаты ожидают официального подтверждения помолвки и самой церемонии бракосочетания.

[ + – ] Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови

Напомним, 18-летняя Милли Бобби Браун встречается с сыном известного рокера Джона Бон Джови.

Также Фокус писал о сказочном перевоплощении Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови в Барби и Кена.