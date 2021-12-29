Милли Бобби Браун встречается с сыном Джона Бон Джови

Слухи о романе Милли и Джейка ходили с начала лета 2021 года.

17-летняя британская актриса и модель Милли Бобби Браун поделилась с подписчиками трогательным снимком со своим бойфрендом, 19-летним Джейком Боном Джови. Фото она подписала пожеланием "Счастливых праздников".

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Фанаты звезды взорвались в комментариях восхищением и радостными пожеланиями: "Какие вы милые!", "Любим вас! Счастливого Рождества!", "Оу, я завидую" и тому подобное.

Ранее 17-летняя актриса встречалась с певцом Джейкобом Сарториосом. Однако они расстались в 2018 году.

[ + – ] Милли Бобби Браун и ее возлюбленный Джейк Бон Джови

Отметим, что избранник Милли Бобби Браун – это третий сын рокера Джона Бон Джови.

Пара встречается уже полгода, однако только сейчас звезда "Очень странных дел" впервые показала своего бойфренда публике. Слухи о романе между ними начали распространяться в начале лета 2021 года. Тогда Джейк опубликовал снимок с Милли, подписав фразой "Лучшие друзья навсегда". Однако после этого папарацци заметили "друзей", когда те держались за руки.

А уже в начале ноября 2021 года Милли Бобби Браун официально подтвердила свои отношения с сыном Джона Бона Джови.

Ранее Фокус писал о блогере-тиктокере Хантере Эхо, который сообщил на широкую общественность о сексуальных связях с 16-летней на тот момент Милли Бобби Браун. После волны хейта парень извинился за свои слова.