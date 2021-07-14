Блогер похвастал сексуальными отношениями с 16-летней Милли Бобби Браун

Впрочем, он уже успел принести извинения

Вся сила социальных сетей США в настоящее время направлена против блогера-тиктокера Хантера Эхо (настоящее имя — Хантер Эчимович). На днях блогер вышел в прямой эфир в компании друзей, и подробно рассказал, о, якобы, сексуальных отношениях с актрисой Милли Бобби Браун. Хантер Эхимович утверждает, что жил доме звезды "Очень странных дел" в течение восьми месяцев. По словам Эхимовича, отношения молодых людей имели место в 2020 году.

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[ + – ] Тиктокер Хантер Экимович

Когда Хантер Эхимович заметил повышенное внимание со стороны подписчиков, он начал в деталях рассказывать подробности сексуальных отношений с Милли Бобби Браун, которой, в прошлом году было всего шестнадцать. Тиктокер не стеснялся в выражениях и акцентировал внимание на том, что все происходило "по взаимному согласию". К слову, Хантер утверждал, что родители Милли Бобби обо всем знали и не имели возражений. Рассказ блогера сопровождался нецензурными выражениями и смехом. Стоит отметить, что Милли Бобби Браун никогда публично не подтверждала роман с Хантером Эхо.

Похоже, это тот случай, когда желание хайпа будет обращено против того, кто его организовал. Многие подписчики тиктокера уже обвинили Хантера в совращении несовершеннолетней девушки и стали от него отписываться. Журналисты издания TMZ обратились за комментариями к представителям команды Милли Бобби Браун, в то время как сама актриса игнорирует шумиху вокруг ее имени.

"Слова мистера Эчимовича не только несправедливы, но также безответственны, оскорбительны и полны ненависти. Вместо того, чтобы вступать с ним в дискуссию в медиапространстве, мы примем меры, чтобы он прекратил подобные действия раз и навсегда", — ответили журналистам. В настоящее время неизвестно, идет ли речь о судебном процессе или других ответных мерах, но сам блогер Хантер Эхо уже успел извиниться за свое нелицеприятное поведение о компрометирующие тексты.