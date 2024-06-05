Милли Бобби Браун вышла в люди в шортах с надписью "Женушка"

Актриса не скрывает, что чувствует себя в статусы жены превосходно.

20-летняя британская актриса Милли Бобби Браун, звезда сериала "Очень странные дела", наслаждается своим новым статусом. Недавно она вышла замуж за начинающего актера, 22-летнего Джейка Бон Джови, который является сыном легендарного рокера Джона Бон Джови. Во время недавней прогулки с мужем она вышла на улицу в шортах с надписью "Wifey" (женушка). Фотографиями девушка поделилась на своей странице в соцсети.

Шорты она дополнила обрезанной белой футболкой и белой бейсболкой, на которой жирным ярко-розовым шрифтом было написано Wife Of The Party.

Пара вместе отправилась на курорт Universal Orlando Resort.

Она отметила на фотографиях своего супруга и подписала пост: "Кто хочет пойти в @universalorlando?", сопроводив подпись цепочкой эмодзи в виде сердечек.

Во время поездки Милли и ее муж играли во множество веселых игр и демонстрировали нежность, исследуя территорию. Джейк обнимал Милли рядом с аттракционом "Парк Юрского периода", а затем они гуляли по парку, держась за руки.

На днях Милли продемонстрировала подписчикам свое обручальное кольцо крупным планом, когда делилась советами по уходу за собой.

Пара поженилась в мае на тайной церемонии в присутствии только родителей и самых близких. 62-летний рок-легенда Джон рассказал, что церемония была очень камерной, а свою невестку назвал "великолепной".

Через некоторое время молодожены планируют повторить свои клятвы на более масштабном торжестве, куда планируют пригласить своих друзей и коллег. Однако дату церемонии они пока не озвучивали.

Ранее Фокус писал, что Джон Бон Джови рассердился на агентов своего сына за то, что те не могут подобрать для него достойной роли в кино.