Джон Бон Джові вперше прокоментував весілля сина Джейка (відео)

Музикант познайомився з нареченою сина минулого року, і вона підкорила його своєю працьовитістю.

62-річний американський рок-музикант Джон Бон Джові вперше висловився після таємного весілля свого сина Джейка і зірки "Дуже дивних справ" Міллі Боббі Браун. Це сталося в прямому ефірі програми BBC The One Show.

"Це було дуже маленьке сімейне весілля, і наречена мала чудовий вигляд, і Джейк щасливий, наскільки це можливо, і так, це правда", — підтвердив співак одруження пари.

На церемонії були присутні тільки найближчі друзі та родичі. Пізніше цього року вони планують влаштувати масштабнішу церемонію і зібрати на ній не тільки друзів, а й колег.

Джон Бон Джові підтвердив весілля сина

Джон Бон Джові заспівав на весіллі, подарувавши закоханим романтичну композицію.

Що стосується досить юного віку молодят (Джону — 22, Міллі — 20), то це артиста не збентежило. Зі своєю дружиною Доротеєю Герлі він познайомився ще в старшій школі, і вони вже 35 років щасливі в шлюбі. Закохані одружилися в Лас-Вегасі під час туру Bon Jovi Syndicate по Нью-Джерсі.

"Я познайомився з Міллі минулого року, вона дуже багато працює, і вони з Джейком зростатимуть разом по-своєму. Це прискорена версія того, через що я пройшов 40 років тому, і я думаю, що за підтримки близьких їм буде добре разом", — сказав володар "Греммі".

Джейк і Міллі

Це друге весілля в родині рокера. Раніше цього ж місяця його старший син Джессі взяв за дружину Джессі Лайт. Пара пов'язала себе узами шлюбу в Лас-Вегасі 8 травня.

Раніше Фокус писав, що Джон Бон Джові розповів, скільки жінок у нього було.