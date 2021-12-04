Бойфренд Меган Фокс запускает линейку лаков для ногтей

Цены стартуют от 18 долларов за отдельные оттенки

31-летний американский рэпер Колсон Бэйкер, более известный по своему сценическому имени Machine Gun Kelly, или MGK, объявил о запуске продажи собственного лака для ногтей.

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MGK, бойфренд известной голливудской актрисы Меган Фокс, как и недавно объявивший о запуске косметики собственного бренда Гарри Стайлс, теперь будет иметь свой косметический бренд под названием UN/DN LAQR, который планирует специализироваться на лаке для ногтей. Как известно, вдохновил поп-панка на такую идею греческий бог любви Купидон.

[ + – ] Лак для ногтей "от Купидона"

"Многие мужчины в греческой мифологии были воинами, солдатами или богами, которые использовали свою силу, а еще был Купидон, поэтический и красивый", — отметил Machine Gun Kelly изданию Allure MGK.

Сам бойфренд Меган Фокс не раз красил свои ногти, наращивал и украшал их различным декором, вплоть до цепей. Чем не раз производил фурор на красных дорожках.

Цены на лак "от Купидона" стартуют от 18 долларов. Некоторые оттенки доходят даже до 86 долларов за набор из 6 лаков со специальной кисточкой.

Раньше Меган говорила, что счастлива с Machine Gun Kelly и хочет от него детей в будущем. Напомним, что у 35-летней голливудской актрисы уже есть трое сыновей от актера Брайана Остина Грина.

[ + – ] Меган Фокс и MGK на вручении премии МТV

Ранее мы сообщали, что Меган Фокс кардинально изменила цвет волос.

Напомним, откровенное "голое" платье Меган Фокс на вручении премии МТV наделало шума в СМИ. А ее бойфренд в тот вечер чуть не подрался со скандальным бойцом UFC Конором Макгрегором.