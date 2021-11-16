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Гарри Стайлз позировал в платьях и на каблуках для модного журнала

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гарри стайлз, платье, женское платье, певец, актер из дюнкерка, гарри стайлз гей, гарри стайлс, One Direction
Фото: Dazed

Ранее певец и актер уже появлялся на обложке Vogue в платье, а также наряжался в костюм Дороти Гейл из культового фильма 1939 года "Волшебник из страны Оз"

Гарри Стайлз вновь снялся в юбке для модного журнала. Певец и звезда фильма "Дюнкерк" появился на страницах издания Dazed в экстравагантных образах от модных дизайнеров и дал небольшое интервью.

Гарри Стайлз, бывший участник культового бойз-бэнда One Direction, а сейчас успешный сольный исполнитель и начинающая звезда кино, уже зарекомендовавшая себя ролями в фильмах "Дюнкерк" и "Вечные", частенько заставляет говорить о себе, появляясь на красных дорожках и концертах в ярких и необычных нарядах в стиле ретро, а то и вовсе в женских платьях.

гарри стайлз, платье, женское платье, певец, актер из дюнкерка, гарри стайлз гей, гарри стайлс, One Direction
Фото: Dazed
гарри стайлз, платье, женское платье, певец, актер из дюнкерка, гарри стайлз гей, гарри стайлс, One Direction
Фото: Dazed

Так, на недавний Хэллоуин он выступил в платье и "рубиновых" башмачках Дороти из известного фильма "Волшебник из страны Оз", а ранее появлялся на обложке Vogue в платье от Gucci. С этим модным домом он сотрудничает с 2018 года.

Для обложки Dazed Гарри снялся как в мужских, так и в женских нарядах. Причем предпочтение он отдавал домам моды Jean Paul Gaultier и John Galliano.

Примечательно, но хоть певец и воспользовался услугами визажиста, но он использовал косметику собственного бренда Гарри под названием Pleasing.

Напомним, первыми продуктами марки Стайлза стали лаки для ногтей, наклейки для нейл-арта и два средства по уходу за кожей.

Однако при всем при этом, Гарри, который так часто появляется на страницах глянца и блистает на красных дорожках, иконой стиля себя не считает, о чем он и сказал в интервью.

"Я горжусь только тем, что объединяю людей. Я люблю на концертах наблюдать, как группа людей собирается вместе и при этом остаются самими собой. Они танцуют так, будто никто не смотрит. Они взаимодействуют и принимают друг друга", — рассказал Стайлз. И признался, что когда в 16 лет стал участником One Direction, то не ожидал, что все это всерьез и они станут популярными. А потом, когда это произошло, то он боялся, что эта популярность просто закончится. Сейчас все изменилось.

гарри стайлз, женское платье, One Direction
Фото: Dazed
гарри стайлз, женское платье, One Direction
Фото: Dazed
гарри стайлз, женское платье, One Direction
Фото: Dazed
гарри стайлз, женское платье, One Direction
Фото: Dazed
гарри стайлз, женское платье, One Direction
Фото: Dazed
гарри стайлз, женское платье, One Direction
Фото: Dazed
гарри стайлз, женское платье, One Direction
Фото: Dazed
гарри стайлз, женское платье, One Direction
гарри стайлз, женское платье, One Direction
гарри стайлз, женское платье, One Direction
гарри стайлз, женское платье, One Direction
гарри стайлз, женское платье, One Direction
гарри стайлз, женское платье, One Direction
гарри стайлз, женское платье, One Direction

"Сейчас я работаю не из страха. Я работаю, потому что хочу работать над чем-то и пробовать разные вещи", — говорит Стайлз в интервью. И позируя фотографу он признается, когда чувствует себя красивым.

"Я не думаю, что быть красивым и чувствовать себя красивым – это значит хорошо выглядеть. Когда люди счастливы и будто светятся – они красивы. А когда я чувствую себя самым красивым? После медитации, или, может быть, когда я сплю?", — признался певец.