Гарри Стайлз позировал в платьях и на каблуках для модного журнала

Ранее певец и актер уже появлялся на обложке Vogue в платье, а также наряжался в костюм Дороти Гейл из культового фильма 1939 года "Волшебник из страны Оз"

Гарри Стайлз вновь снялся в юбке для модного журнала. Певец и звезда фильма "Дюнкерк" появился на страницах издания Dazed в экстравагантных образах от модных дизайнеров и дал небольшое интервью.

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Гарри Стайлз, бывший участник культового бойз-бэнда One Direction, а сейчас успешный сольный исполнитель и начинающая звезда кино, уже зарекомендовавшая себя ролями в фильмах "Дюнкерк" и "Вечные", частенько заставляет говорить о себе, появляясь на красных дорожках и концертах в ярких и необычных нарядах в стиле ретро, а то и вовсе в женских платьях.

Фото: Dazed Фото: Dazed

Так, на недавний Хэллоуин он выступил в платье и "рубиновых" башмачках Дороти из известного фильма "Волшебник из страны Оз", а ранее появлялся на обложке Vogue в платье от Gucci. С этим модным домом он сотрудничает с 2018 года.

Для обложки Dazed Гарри снялся как в мужских, так и в женских нарядах. Причем предпочтение он отдавал домам моды Jean Paul Gaultier и John Galliano.

Примечательно, но хоть певец и воспользовался услугами визажиста, но он использовал косметику собственного бренда Гарри под названием Pleasing.

Напомним, первыми продуктами марки Стайлза стали лаки для ногтей, наклейки для нейл-арта и два средства по уходу за кожей.

Однако при всем при этом, Гарри, который так часто появляется на страницах глянца и блистает на красных дорожках, иконой стиля себя не считает, о чем он и сказал в интервью.

"Я горжусь только тем, что объединяю людей. Я люблю на концертах наблюдать, как группа людей собирается вместе и при этом остаются самими собой. Они танцуют так, будто никто не смотрит. Они взаимодействуют и принимают друг друга", — рассказал Стайлз. И признался, что когда в 16 лет стал участником One Direction, то не ожидал, что все это всерьез и они станут популярными. А потом, когда это произошло, то он боялся, что эта популярность просто закончится. Сейчас все изменилось.

Фото: Dazed Фото: Dazed Фото: Dazed Фото: Dazed Фото: Dazed Фото: Dazed Фото: Dazed

"Сейчас я работаю не из страха. Я работаю, потому что хочу работать над чем-то и пробовать разные вещи", — говорит Стайлз в интервью. И позируя фотографу он признается, когда чувствует себя красивым.

"Я не думаю, что быть красивым и чувствовать себя красивым – это значит хорошо выглядеть. Когда люди счастливы и будто светятся – они красивы. А когда я чувствую себя самым красивым? После медитации, или, может быть, когда я сплю?", — признался певец.