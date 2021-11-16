Гаррі Стайлз позував у сукнях і на підборах для модного журналу

Раніше співак і актор вже з'являвся на обкладинці Vogue у сукні, а також одягався в костюм Дороті Гейл із культового фільму 1939 року "Чарівник із країни Оз"

Гаррі Стайлз знову знявся в спідниці для модного журналу. Співак і зірка фільму "Дюнкерк" з'явився на сторінках видання Dazed в екстравагантних образах від модних дизайнерів і дав невелике інтерв'ю.

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Гаррі Стайлз, колишній учасник культового бойз-бенду One Direction, а зараз успішний сольний виконавець і зірка-початківець кіно, що вже зарекомендувала себе ролями у фільмах "Дюнкерк" і "Вічні", частенько змушує говорити про себе, з'являючись на червоних доріжках і концертах у яскравих і незвичайних вбраннях у стилі ретро, а то й зовсім у жіночих сукнях.

Фото: Dazed Фото: Dazed

Так, на недавній Геловін він виступив у сукні та "рубінових" черевичках Дороті з відомого фільму "Чарівник з країни Оз", а раніше з'являвся на обкладинці Vogue у сукні від Gucci. Із цим модним будинком він співпрацює з 2018 року.

Для обкладинки Dazed Гаррі знявся як у чоловічому, так і в жіночому вбранні. Причому перевагу він віддавав будинкам моди Jean Paul Gaultier і John Galliano.

Примітно, але хоч співак і скористався послугами візажиста, але використовував косметику власного бренду Гаррі під назвою Pleasing.

Нагадаємо, першими продуктами марки Стайлза стали лаки для нігтів, наклейки для нейл-арту та два засоби для догляду за шкірою.

Однак при цьому Гаррі, який так часто з'являється на сторінках глянцю та сяє на червоних доріжках, іконою стилю себе не вважає, про що він і сказав у інтерв'ю.

"Я пишаюся тільки тим, що об'єдную людей. Я люблю на концертах спостерігати, як група людей збирається разом і при цьому залишаються самими собою. Вони танцюють так, ніби ніхто не дивиться. Вони взаємодіють і приймають одне одного", — розповів Стайлз. І зізнався, що коли в 16 років став учасником One Direction, то не очікував, що все це всерйоз і стане популярним. А потім, коли це сталося, він боявся, що ця популярність просто закінчиться. Нині все змінилося.

Фото: Dazed Фото: Dazed Фото: Dazed Фото: Dazed Фото: Dazed Фото: Dazed Фото: Dazed

"Зараз я працюю не зі страху. Я працюю, тому що хочу працювати над чимось і пробувати різні речі", — каже Стайлз в інтерв'ю. І позуючи фотографу, він зізнається, коли почувається красивим.

"Я не думаю, що бути красивим і почуватися красивим — це означає мати хороший вигляд. Коли люди щасливі й ніби світяться — вони красиві. А коли я почуваюся найкрасивішим? Після медитації, або, можливо, коли я сплю?" — зізнався співак.