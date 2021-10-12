Меган Фокс стала блондинкой

Раньше Меган Фокс уже дважды меняла цвет волос ради участия в новых проектах.

Голливудская актриса Меган Фокс, которая с недавних пор снова на слуху, благодаря эффектным образам на красных дорожках, снова удивила своих поклонников, поделившись новым фото в Instagram.

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На снимке звезда "Трансформеров" вместо брюнетки предстала в образе блондинки, продемонстрировав "ледяной" светлый цвет волос.

"Так выглядит дьявольская дочка", – подписала публикацию знаменитость.

[ + – ] Меган Фокс в образе ледяной блондинки Фото: Меган Фокс/Instagram

По информации Elle, такая смена образа – вероятная подготовка актрисы к новой роли в фильме "Джонни и Клайд", премьера которого запланирована на 2022 год. Он станет новой интерпретацией знаменитой истории о Бонни и Клайде. Меган сыграет главную женскую роль, а ее партнером на площадке будет Тайсон Риттер, ранее снимавшийся в "Проповеднике".

Фокс не впервые радикально меняет цвет волос. В 2015 и 2019 году она уже была блондинкой, но в конце концов снова становилась брюнеткой.

В последнее время о Меган мало говорят как об актрисе. Вместо этого ее называют новой иконой стиля Голливуда. Благодаря своему стилисту Мейв Рейли актриса полностью изменила гардероб и стала экспериментировать с очень смелыми образами, появляясь на страницах популярных изданий.

Кроме этого, публика внимательно следит за развитием ее романа с рэпером Machine Gun Kelly. Совсем недавно пара снялась в очень откровенной фотосессии для глянцевого журнала.