Бойфренд Меган Фокс запускає власну лінійку лаків для нігтів

Ціни стартують від 18 доларів за окремі відтінки

31-річний американський репер Колсон Бейкер, більш відомий за своїм сценічним іменем Machine Gun Kelly, або MGK, оголосив про запуск продажів власного лаку для нігтів.

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MGK, бойфренд відомої голлівудської акторки Меган Фокс, як і Гаррі Стайлс, котрий нещодавно оголосив про запуск косметики власного бренду, тепер матиме свій косметичний бренд під назвою UN / DN LAQR, який спеціалізуватиметься на лаку для нігтів. Як відомо, надихнув поп-панка на таку ідею грецький бог кохання Купідон.

[ + – ] Лак для нігтів "від Купідона"

"Багато чоловіків у грецькій міфології були воїнами, солдатами чи богами, які використовували свою силу, а ще був Купідон, поетичний і красивий", — зазначив виданню Allure MGK.

Сам бойфренд Меган Фокс неодноразово малював свої нігті, нарощував та прикрашав їх навіть ланцюгами. Чим викликав фурор на багатьох червоних доріжках.

Ціни на лак "від Купідона" стартують від 18 доларів. Деякі відтінки доходять навіть до 86 доларів за набір із 6 лаків зі спеціальною кісточкою.

Раніше Меган говорила, що щаслива з Machine Gun Kelly і хоче від нього дітей у майбутньому. Нагадаємо, що в 35-річної голлівудської акторки вже є троє синів від актора Браяна Остіна Гріна.

[ + – ] Меган Фокс та MGK на врученні премії МТV

Раніше ми повідомляли, що Меган Фокс кардинально змінила колір волосся.

Нагадаємо, відверта "гола" сукня Меган Фокс на врученні премії МТV наробила шуму в ЗМІ. А її бойфренд того вечора ледь не побився зі скандальним бійцем UFC Конором Макгрегором.