Меган Фокс та Колсон Бейкер з'явилися на публіці в образах Барбі та Кена (фото)

Незабаром пара планує узаконити свої стосунки.

36-річна американська акторка та модель Меган Фокс кардинально змінила свій імідж палкої брюнетки. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Знаменитість прийшла підтримати свого нареченого Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) на прем'єрі його нового фільму "Life In Pink" у Нью-Йорку.

На офіційному заході епатажна пара з'явилася в доволі незвичних для них образах. 36-річна Меган позбавилася свого насиченого чорного волосся та стала блондинкою з рожевим відтінком.

Для червоної доріжки акторка обрала кремову сукню Nesni Dojaka на бретельках та з глибоким декольте. На ногах американської зірки були ніжні рожеві туфлі на підборах.

[ + – ] Меган Фокс з нареченим в образах Барбі та Кена

Тим часом наречений Фокс обрав для виходу рожевий светр з елементами блакитного, білі штани з ланцюгами та світлі кросівки.

І в Меган Фокс, і в Колсона Бейкера, який нещодавно запустив власний бренд лаків для нігтів, був світло-рожевий манікюр.

[ + – ] Меган Фокс з нареченим в образах Барбі та Кена

На початку 2022 музикант та актор Колсон Бейкер зробив пропозицію своїй коханій Меган. То ж найближчим часом очікується грандіозне весілля в готичному стилі, на якому наречена може приміряти чорну сукню, а серед декорацій торжества плануються криваві ріки.

Нагадаємо, 36-річну Меган Фокс підозрюють у вагітності. На одному з нещодавніх заходів акторка не випила жодної краплі алкоголю, хоча, за словами її друзів, це не властиво для Фокс.

Також Фокус писав про інші образи Барбі та Кена. Зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун та її бойфренд приміряли лялькові луки на дні народження останнього.