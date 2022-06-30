Как Барби. Хейли Бибер продемонстрировала самое яркое платье лета 2022 (фото)

Знаменитость подверглась влиянию современного тренда повторять образы легендарной куклы.

25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала яркий летний аутфит. Снимками в образе Барби жена Джастина Бибера поделилась на своей Instagram-странице с более чем 45 млн подписчиков.

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Знаменитость примеряла ярко-розовое мини-платье с глубоким декольте. В качестве аксессуаров к луку модель добавила массивные колье и кольца. Волосы бизнесвумен распустили, а на ее ногах были белые ботинки.

"Немного развлеклись сегодня 💕💗💖💞🎀🎀", — подписала яркие кадры 25-летняя Хейли.

[ + – ] Хейли Бибер в образе Барби

Фолловеры дочери Стивена Болдвина засыпали ее одобрительными комментариями и комплиментами.

"Принцесса в розовом", "королева", "настоящая Барби", — пишут поклонники Хейли Бибер, недавно запустившей свой собственный бренд косметики Rhode. Однако сразу же после запуска линейки на знаменитость подали в суд за плагиат названия и дизайна продуктов.

Напомним, американская модель Хейли Бибер продемонстрировала подтянутую фигуру в спортивных шортах.

Также Фокус писал о широкой заинтересованности образом Барби среди мировых звезд. Недавно начались съемки фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. А накануне Меган Фокс со своим женихом вышли в свет в образах Барби и Кена с розовыми волосами.