Хейли Бибер продемонстрировала подтянутую фигуру в спортивных шортах (фото)

Знаменитость продвигает свой косметический бренд.

25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала подтянутую фигуру в спортивных шортах. Свежими снимками она поделилась на своей Instagram-странице с более чем 45 млн подписчиков.

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Жена Джастина Бибера позировала у белой стены в черном спортивном костюме, состоявшем из кроп-топа и мини-шорт. Звезда подиумов показала своим фолловерам подтянутый живот и стройные ноги. Свои волосы знаменитость распустила и практически полностью отказалась от макияжа. Лишь на губах Хейли был блеск из ее косметического бренда Rhode.

В качестве аксессуаров к спортивному образу Бибер выбрала золотые часы, кольцо и серьги-кольца.

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Подписчики модели засыпали ее одобрительными комментариями.

"Хейли самая красивая", "спортивная королева", "просто самая лучшая", — пишут фолловеры американской звезды.

Напомним, на новый косметический бренд Хейли Бибер подали в суд за плагиат названия и дизайна.

Также Фокус писал о болезни мужа Хейли. У певца Джастина Бибера парализовало часть лица из-за синдрома Рамсея-Ханта. Недавно пара отправилась на отдых и восстановление здоровья музыканта.