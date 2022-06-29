Гейлі Бібер продемонструвала підтягнуту фігуру у спортивних шортах (фото)
Знаменитість просуває свій косметичний бренд.
25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала підтягнуту фігуру у спортивних шортах. Свіжими знімками вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 45 млн підписників.
Дружина Джастіна Бібера позувала біля білої стіни у чорному спортивному костюмі, що складався з кроп-топу та мінішортів. Зірка подіумів показала своїм фоловерам підтягнутий живіт та стрункі ноги. Своє волосся знаменитість розпустила та практично повністю відмовилася від макіяжу. Лише на губах Гейлі був блиск з її косметичного бренду Rhode.
Як аксесуари до спортивного образу Бібер обрала золотий годинник, каблучку та сережки-кільця.
Підписники моделі засипали її схвальними коментарями.
"Гейлі найгарніша", "спортивна королева", "просто найкраща", — пишуть фоловери американської зірки.
Нагадаємо, на новий косметичний бренд Гейлі Бібер подали до суду за плагіат назви та дизайну.
Також Фокус писав про хворобу чоловіка Гейлі. У співака Джастіна Бібера паралізувало частину обличчя через синдром Рамсея-Ханта. Нещодавно пара відправилася на відпочинок та відновлення здоров'я музиканта.