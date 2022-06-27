Хворий Джастін Бібер з'явився на публіці після звістки про хворобу (фото)

Музикант відправився на відпочинок зі своєю дружиною.

28-річний канадський попспівак Джастін Бібер вперше вийшов у світ після звістки про важку хворобу артиста. Про це пише Daily Mail.

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Хворий на синдром Рамсея-Ханта Джастін разом з дружино, моделлю Гейлі Бібер приземлився у Лос-Анджелесі. Зіркова пара відправилася відпочити на Багамських островах, оскільки співаку потрібно більше відпочивати та відновлювати своє здоров'я.

Музикант був одягнутий у біле худі та яскраво-рожеві спортивні штани. Як аксесуари до образу для відпочинку Джастін обрав бейсболку та срібні сонцезахисні окуляри.

Тим часом Гейлі Бібер продемонструвала комфортний аутфіт, що складався з темного жакету та штанів. Доповнила американська модель свій образ прозорими окулярами, а волосся зібрала в пучок.

[ + – ] Джастін та Гейлі Бібер у Лос-Анджелесі

Джастін та Гейлі одружилися у 2018 році за кілька місяців після розставання артиста зі співачкою Селеною Гомес. Багато фанатів зіркової пари досі не вірять у щирість почуттів Джастіна до Гейлі, проте вони постійно демонструють своє кохання на публіці та підтримують одне одного, навіть у такій складній ситуації, як хвороба співака.

Нагадаємо, у 28-річного Джастіна Бібера паралізувало частину обличчя, через що він був змушений скасувати частину концертів. Причиною інциденту став синдром Рамсея-Ханта — форма оперізувального герпесу.

Також Фокус писав про коментар дружини співака щодо його стану здоров'я. Гейлі Бібер розповіла, що Джастіну стало значно краще і вони отримали значну підтримку від своєї аудиторії.