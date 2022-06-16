Дружина Джастіна Бібера розповіла, як відчуває себе співак після паралічу обличчя

Артисту поставили діагноз важкої хвороби.

25-річна американська модель Гейлі Бібер розповіла, як себе почуває її чоловік, 28-річний канадський співак Джастін Бібер після паралічу обличчя. Про це пише Elle.

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Донька актора Стівена Болдвіна відвідала шоу Good Morning America, у якому просувала нову лінійку свого косметичного бренду Rhode. Зокрема у програмі зірка подіумів зізналася, як почуває себе Джастін Бібер після синдрому Рамсея-Ханта.

Гейлі розповіла, що співаку вже значно краще.

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"У нього все добре. Він відчуває себе набагато краще. Очевидно, це була просто дуже страшна ситуація. Я вдячна за те, що йому вже краще", — відверто розповіла дружина артиста, додавши, що вони з чоловіком отримали багато добрих побажань від своєї багатомільйонної аудиторії.

"Це було приголомшливо", — зазначила 25-річна Бібер, яка сама навесні 2022 перенесла важкі випробовування стосовно свого здоров'я. Моделі діагностували мікроінсульт та робили операцію на серці.

Нагадаємо, у Джастіна Бібера паралізувало частину обличчя, через що музикант був змушений переносити низку своїх концертів. Співаку поставили діагноз — синдром Рамсея-Ханта (форма оперізувального герпесу, через який можна втратити слух).

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