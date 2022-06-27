Больной Джастин Бибер появился на публике после сообщения о параличе лица (фото)

Музыкант отправился на отдых со своей супругой.

28-летний канадский поп-певец Джастин Бибер впервые вышел в свет после известия о тяжелой болезни артиста. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Больной синдромом Рамсея-Ханта Джастин вместе с женой, моделью Хейли Бибер приземлился в Лос-Анджелесе. Звездная пара отправилась посетить Багамские острова, поскольку певцу нужно больше отдыхать и восстанавливать свое здоровье.

Музыкант был одет в белое худи и ярко-розовые спортивные штаны. В качестве аксессуаров к образу для отдыха Джастин выбрал бейсболку и серебряные солнцезащитные очки.

Тем временем Хейли Бибер продемонстрировала комфортный аутфит, состоявший из темного жакета и брюк. Дополнила американская модель свой образ прозрачными очками, а волосы собрала в пучок.

[ + – ] Джастин и Хейли Бибер в Лос-Анджелесе

Джастин и Хейли поженились в 2018 году через несколько месяцев после расставания артиста с певицей Селеной Гомес. Многие фанаты звездной пары до сих пор не верят в искренность чувств Джастина к Хейли, однако те постоянно демонстрируют свою любовь на публике и поддерживают друг друга, даже в такой сложной ситуации, как болезнь певца.

Напомним, у 28-летнего Джастина Бибера парализовало часть лица, из-за чего он был вынужден отменить часть своих концертов. Причиной инцидента стал синдром Рамсея-Ханта – форма опоясывающего герпеса.

Также Фокус писал о комментарии жены певца о его состоянии здоровья. Хейли Бибер рассказала, что Джастину стало гораздо лучше, и они получили значительную поддержку от своей аудитории.