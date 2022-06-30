Як Барбі. Гейлі Бібер продемонструвала найяскравішу сукню літа 2022 (фото)

Знаменитість піддалася впливу сучасного тренду повторювати образи легендарної ляльки.

25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала яскравий літній аутфіт. Знімками в образі Барбі дружина Джастіна Бібера поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 45 млн підписників.

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Знаменитість приміряла яскраво-рожеву мінісукню з глибоким декольте. Як аксесуари до луку модель додала масивні кольє та каблучки. Волосся бізнесвумен розпустила, а на її ногах були білі черевики.

"Трохи розважилися сьогодні 💕💗💖💞🎀🎀", — підписала яскраві кадри 25-річна Гейлі.

[ + – ] Гейлі Бібер в образі Барбі

Фоловери доньки Стівена Болдвіна засипали її схвальними коментарями та компліментами.

"Принцеса в рожевому", "королева", "справжня Барбі", — пишуть прихильники Гейлі Бібер, яка нещодавно запустила свій власний бренд косметики Rhode. Проте одразу після запуску лінійки на знаменитість подали до суду за плагіат назви та дизайну продуктів.

Нагадаємо, американська модель Гейлі Бібер продемонструвала підтягнуту фігуру у спортивних шортах.

Також Фокус писав про широку зацікавленість образом Барбі серед світових зірок. Нещодавно почалися зйомки фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. А напередодні Меган Фокс зі своїм нареченим вийшли у світ в образах Барбі та Кена з рожевим волоссям.