Знаменитость задает тренды не только в одежде и макияже, но и в модном покрытии ногтей.

48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм показала самый модный маникюр июля 2022. В своем Instagram жена Дэвида Бекхэма поделилась снимком нового покрытия.

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Виктория Бекхэм на этот раз выбрала золотой оттенок маникюра, который идеально подойдет как для коротких, так и для длинных ногтей. У самой певицы форма – продолговатый миндаль. И она, безусловно, подходит под яркие и стильные образы знаменитости.

Золотой маникюр давно находится на пике популярности. Он дорого и стильно выглядит и придает уверенности своей обладательнице. Если вы колебались, какой маникюр сделать летом 2022, то советуем обратить внимание на золотой оттенок покрытия. Его можно использовать как самостоятельно, так и миксуя с дизайном и другими цветами. Однако важно не переборщить с разнообразием оттенков и камней.

[ + – ] Маникюр Виктории Бекхэм

Свое фото с новым покрытием бывшая участница группы "Spice Girls" и мама четырех выложила вместе со снимками 10-летней дочери Харпер.

"Я не знаю, откуда она это взяла! 😂🤔", — прокомментировала Виктория Бекхэм позы своей дочери на фото в зеркале.

[ + – ] Дочь Виктории и Дэвида Бекхэма Харпер

Напомним, почему классический японский маникюр с 400-летней историей становится ультрамодным сегодня.

Также Фокус писал о трендовом цвете покрытия лета 2022 и идеях маникюра с ним.