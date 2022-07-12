Японский маникюр: почему классика с 400-летней историей становится ультрамодной

Японский маникюр идеально подойдет для тех, кто отдает предпочтение здоровым ногтям без излишней вычурности.

Японский маникюр приобретает все большую популярность среди тех, кто заботиться не только о красоте ногтей, но и, в первую очередь, об их здоровье. Это целая философия с 400-летней историей, и аналога такому подходу к уходу за ногтями нет, поскольку она ориентирована на использование натуральных ингредиентов, щадящих инструментов и, как следствие, в конце получается супернатуральный эффект.

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Что такое японский маникюр

Основная идея и одна из важнейших особенностей данного вида маникюра – абсолютно бережное и щадящее отношение к ногтям. Мастера используют только безопасные и натуральные средства: пантенол, глицерин, витаминные и минеральные комплексы, эфирные масла, растительные экстракты. Именно поэтому японский маникюр рекомендован даже беременным и кормящим женщинам, поскольку не представляет никакого вреда для ребенка.

Прежде, чем приступить к маникюру, мастер внимательно осматривает ногти и, выявив проблемные места, сразу начинает процедуру лечения. Основная задача в итоге — вернуть пластине здоровый вид, силу, рост и подчеркнуть ее естественную красоту. Техника этого маникюра лучше всего подходит для работы с пересушенными, потускневшими и ослабленными ногтями. Если маникюр в японском стиле выполнен правильно, обменные процессы в ногтевой пластине и окружающих ее мягких тканях нормализуются, метаболические нарушения устраняются, ногти перестают трескаться и расслаиваться.

Пожалуй, одним из главных преимуществ этого маникюра является стойкий эффект до 3-4 недель. Если же сначала мастер проводит курс восстановительных процедур, то такой маникюр выполняется каждые 2-3 недели на протяжении нескольких месяцев.

Этапы японского маникюра

Основных технологий выполнения японского маникюра есть две – Masura и Pshine. Общее в них то, что мастер не использует металлические иснтурменты, чтобы не повредить ногти и не навредить им. В ход идут палочки из апельсинового дерева. Последнее известно своими антисептическими свойствами. Также используютмя бафы из натуральной замши и пилочки из древесины бальса.

Процедура длится на час-полтора и состоит из шести этапов.

Сначала мастер оценит общее состояние ногтей и кожи, наличие повреждений, расслоений и сколов. Это необходимо для того, чтобы понять, с чем в дальнейшем придется работать и каким участкам следует уделить максимальное внимание.

Далее очередь SPA и массажа. Если выполняется японский маникюр Masura, упор делается на массаж рук с применением натуральных масел и других питательных составов, в то время как техника Pshine предполагает распаривание кистей в ванночке и легкий массаж.

Затем мастер обрабатывает кутикулу: наносит питательное и увлажняющее средство, например, масло жожоба, а излишки кожи удаляет с помощью мягкого, но эффективного скраба.

Следующий этап – укрепление и защита. В ход идут специальные средства с кальцием, морскими минералами, растительными экстрактами. Мастер наносит их в строгой последовательности на поверхность ногтевой пластины и боковые валики. Чтобы защитить ногти от механических повреждений и продлить эффект от маникюра, используется порошок с кремнием.

Затем идет полировка, которая осуществляется с помощью деревянных и замшевых пилочек и бафов. Они придают ногтям красивый блеск и гладкость. После этого каждый ноготь "запечатывается": в технике Masura для этого используются паста Ни и жемчужная пудра, а в японском маникюре Pshine — диатомовая глина и натуральный пчелиный воск. На поверхности ногтя формируется тонкая защитная пленка, предотвращающая расслоение и удерживающая влагу.

Что касается покрытия, то если оно и присутствует, то по цвету максимально приближено к натуральному цвету ногтей с минимальным декором и эффектом.

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