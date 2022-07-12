Японський манікюр: чому класика з 400-річною історією стає ультрамодною

Японський манікюр ідеально підійде для тих, хто віддає перевагу здоровим нігтям без зайвої химерності.

Японський манікюр набуває все більшої популярності серед тих, хто піклується не лише про красу нігтів, а й насамперед про їхнє здоров'я. Це ціла філософія з 400-річною історією, і аналога такому підходу до догляду за нігтями немає, оскільки вона орієнтована на використання натуральних інгредієнтів, інструментів, які щадять, і, як наслідок, наприкінці виходить супернатуральний ефект.

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Що таке японський манікюр

Основна ідея і одна з найважливіших особливостей цього виду манікюру — абсолютно дбайливе ставлення до нігтів. Майстри використовують лише безпечні та натуральні засоби: пантенол, гліцерин, вітамінні та мінеральні комплекси, ефірні олії, рослинні екстракти. Саме тому японський манікюр рекомендований навіть вагітним і жінкам, що годують, оскільки не завдає ніякої шкоди дитині.

Перш ніж приступити до манікюру, майстер уважно оглядає нігті і, виявивши проблемні місця, відразу розпочинає процедуру лікування. Основне завдання — повернути пластині здоровий вигляд, силу, зростання і підкреслити її природну красу. Техніка цього манікюру найкраще підходить для роботи з пересушеними, потьмянілими та ослабленими нігтями. Якщо манікюр у японському стилі виконаний правильно, обмінні процеси в нігтьовій пластині та навколишніх м'яких тканинах нормалізуються, метаболічні порушення усуваються, нігті перестають тріскатися і розшаровуватися.

Мабуть, однією з головних переваг цього манікюру є стійкий ефект до 3-4 тижнів. Якщо спочатку майстер проводить курс відновлювальних процедур, то такий манікюр виконується кожні 2-3 тижні протягом декількох місяців.

Етапи японського манікюру

Основних технологій виконання японського манікюру є дві — Masura та Pshine. Спільне в них те, що майстер не використовує металеві інструменти, щоб не пошкодити нігті і не нашкодити їм. У хід ідуть палички з апельсинового дерева. Останні відомі своїми антисептичними властивостями. Також використовують бафи з натуральної замші та пилки з деревини бальсу.

Процедура триває на годину-півтори і складається з шести етапів.

Спочатку майстер оцінить загальний стан нігтів та шкіри, наявність ушкоджень, розшарування та сколів. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, з чим надалі доведеться працювати і яким ділянкам слід приділити максимальну увагу.

Далі черга SPA та масажу. Якщо виконується японський манікюр Masura, акцент роблять на масажі рук із застосуванням натуральних масел та інших поживних складів, тоді як техніка Pshine передбачає розпарювання кистей у ванночці та легкий масаж.

Потім майстер обробляє кутикулу: наносить поживний і зволожуючий засіб, наприклад, олія жожоба, а надлишки шкіри видаляє за допомогою м'якого, але ефективного скрабу.

Наступний етап — зміцнення та захист. У хід йдуть спеціальні засоби із кальцієм, морськими мінералами, рослинними екстрактами. Майстер наносить їх у суворій послідовності на поверхню нігтьової пластини та бічні валики. Щоб захистити нігті від механічних пошкоджень та продовжити ефект від манікюру, використовується порошок із кремнієм.

Потім йде полірування, яке здійснюється за допомогою дерев'яних та замшевих пилок та бафів. Вони надають нігтям гарного блиску і гладкості. Після цього кожен ніготь "запечатується": у техніці Masura для цього використовуються паста Ні та перлина пудра, а в японському манікюрі Pshine — діатомова глина та натуральний бджолиний віск. На поверхні нігтя формується тонка захисна плівка, що запобігає розшарування та утримує вологу.

Що стосується покриття, то якщо воно і є, то за кольором максимально наближено до натурального кольору нігтів з мінімальним декором та ефектом.

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